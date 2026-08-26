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Правоохоронці затримали екснардепа Підберезняка, який допомагав ухилянтам отримувати фейкову інвалідність

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Правоохоронці затримали екснардепа Підберезняка, який допомагав ухилянтам отримувати фейкову інвалідність
СБУ та Нацполіція затримали екснардепа, який пропонував оформити фейкову інвалідність
фото: СБУ

За $10 тис. військовозобов’язаним обіцяли оформити фіктивну інвалідність, щоб уникнути мобілізації

СБУ спільно з Національною поліцією затримала колишнього народного депутата, який за $10 тис. пропонував військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення мобілізації. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Вадима Підберезняка.

Як працювала схема

Для реалізації оборудки екснардеп планував використати особисті зв’язки у медичних установах Миколаївської області. Військовозобов’язаних спочатку оформлювали на стаціонарне лікування нібито через кардіологічні або неврологічні захворювання.

Після «виписки» з медзакладів клієнтам видавали висновки комісії про встановлення третьої групи інвалідності. Такі документи могли стати підставою для уникнення мобілізації.

СБУ задокументувала діяльність організатора схеми та затримала його разом із посередником після отримання другої частини коштів за оформлення повного пакета фіктивних документів про інвалідність.

Що загрожує фігурантам

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Після виписки з медзакладу військовозобов’язаним оформлювали документи про третю групу інвалідності для уникнення мобілізації
Після виписки з медзакладу військовозобов’язаним оформлювали документи про третю групу інвалідності для уникнення мобілізації
СБУ

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Учасники схеми отримували фіктивні документи про інвалідність
Учасники схеми отримували фіктивні документи про інвалідність
СБУ

Що відомо про Підберезняка

Вадим Підберезняк народився 22 березня 1972 року в Миколаєві. У 2013–2014 роках був депутатом Миколаївської обласної ради, у 2014–2015 роках – радником голови Миколаївської ОДА.

Вадим Підберезняк у 2013–2014 роках був депутатом Миколаївської обласної ради
Вадим Підберезняк у 2013–2014 роках був депутатом Миколаївської обласної ради
фото з відкритих джерел

У грудні 2015 року Підберезняк став народним депутатом VIII скликання від партії «Народний фронт». Працював у парламентському Комітеті з питань транспорту. У 2019 році балотувався до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на Одещині СБУ викрила військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ворожих ударів по півдню України. За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку «швидких» заробітків у Telegram. Його затримали під час дорозвідки поблизу об’єкта ЗСУ.

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Теги: СБУ депутат ухилянти

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