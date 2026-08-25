На Київщині викрито конвертаційний центр, що обслуговував тіньовий агробізнес

Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру

Масштабний конвертаційний центр, який діяв на Київщині та через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Бюро економічної безпеки та Киберполіції. До протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Слідчі встановили, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних компаній з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.

«Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції», — йдеться у повідомленні.

У такий спосіб аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету, розповіли у БЕБ.

Зазначається, що частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.

Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють повне коло причетних осіб, підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також досліджують рух та походження коштів.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки України ліквідували конвертаційний центр на Київщині, до складу якого входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.