Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету

Перед судом постануть директор підприємства та головний бухгалтер

Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт за фактом привласнення державних коштів під час укладення договору на постачання продуктів для військової адміністрації. Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідством встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення компанія, всупереч чинним заборонам ввозити мʼясні консерви з Туреччини в Україну, уклала договір на постачання продукції на загальну суму 35 млн грн та отримала передоплату.

«Ці кошти обвинувачені перерахували на валютний рахунок, який спеціально відкрили для реалізації злочинної схеми. У такий спосіб директор разом з бухгалтером товариства заволоділи понад 2 млн грн, виділеними з бюджету», – наголошують у БЕБ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Детективи Бюро провели обшуки за місцем знаходження товариства й місцями проживання фігурантів та виявили бухгалтерську документацію, чорнові записи, факсиміле підписів, печатки українських та іноземних компаній.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках одного з найбільших онлайн-казино.

Раніше на Дніпропетровщині БЕБ вилучили контрафактного тютюну для кальяну на 120 млн.

Встановлено, що група осіб на території Дніпропетровської області незаконно виготовляла тютюн для кальяну відомих торговельних марок та збувала його через розвинену дистриб’юторську мережу, використовуючи Інтернет-сайти та МАФи. Продаж тютюнових виробів відбувався без необхідних дозвільних документів.