Прорив на Харківщині: ДБР перевірить пичетність екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ

Правоохоронці відреагували на звинувачення Содоля з боку представника «Азова»

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить дії колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля в межах справи про прорив російських військ у Харківській області. Про це ДБР повідомило в коментарі «Суспільному».

Справа стосується звинувачень начальника штабу бригади Нацгвардії «Азов» Богдана Кротевича, який 28 червня закликав ДБР провести розслідування щодо командування генерала обороною Харківського напрямку. За словами Кротевича, Содоль нібито «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

Що відомо про Юрія Содоля

Юрій Содоль у 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З 2014 року є учасником російсько-української війни. У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС.

У лютому 2022 року його було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Він організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки. Брав також участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

Нагадаємо, що днями начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до ДБР.

До слова, наприкінці травня ДБР офіційно оголосило про початок досудового розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області.

Правоохоронці опублікували відповідне повідомлення після того, як «Главком» з посиланням на дані судового реєстру дізнався, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.