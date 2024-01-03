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У Києві затримано ексчиновника, який працював на терористів «ЛНР»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Києві затримано ексчиновника, який працював на терористів «ЛНР»
Затриманий до 2014 року працював у кількох міністерствах України, після чого підривну діяльність проти на користь РФ
фото: СБУ

Зраднику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років 

СБУ затримала у Києві колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області РФ.

Затриманим виявився ексчиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику РФ щодо України.

З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України. Також російський агент співпрацював з терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську. Він публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні. Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ. Крім того, у фігуранта виявлено «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

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На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком до 15 років.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 call-центрів, які викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян.

Теги: державна зрада чиновник СБУ ФСБ

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