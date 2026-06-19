СБУ викрила хакерське угруповання, яке створило фейковий «Резерв+» для ухилянтів

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи

За даними СБУ, у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тис. користувачів, які намагалися уникнути мобілізації

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах. За результатами комплексних заходів нейтралізовано хакерське угруповання, яке створило для ухилянтів фейкову версію мобільного додатку «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясувало розслідування, ззовні клонований застосунок повністю імітував офіційний додаток Міністерства оборони України. Доступ до «клона» був платним і коштував 1200 грн на місяць.

«В електронному кабінеті псевдододатка ухилянти могли самостійно змінювати свої облікові дані та «дописувати» відстрочку від призову. Після внесення відповідних змін військовозобов’язані пред’являли фейкові електронні документи співробітникам ТЦК та Національної поліції під час перевірок», – йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що у підробленому сервісі авторизувалося понад 4 тис. користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.

«У процесі обшуків за адресами проживання учасників хакерського угруповання у трьох містах України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські та сім-картки із доказами оборудки. Одночасно із цим було заблоковано дію фейкового додатка», – додається у повідомленні.

Наразі двом затриманим уже повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

До слова, поліція затримала трьох місцевих мешканців, які зламували ігрові акаунти українців та іноземців і перепродавали їх за криптовалюту на вебсайті з російським доменом. Фігурантам справи – 19, 21 та 22 роки. Організатором схеми став 19-річний житель Дрогобича, який у минулому році познайомився зі спільниками на тематичних ігрових ресурсах.