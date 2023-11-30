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СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру (фото)
фото: glavcom.ua

Попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками Лаври

Сьогодні, 30 листопада, співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ (МП). Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру (фото) фото 1

За даними джерел, попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками Лаври.

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Правоохоронці обіцяють повідомити результати обшуків згодом.

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Нагадаємо, Почаївська Свято-Успенська лавра після проголошення Незалежності України у 1991 році перебувала у власності держави. Комплекс споруд лаври  перейшов до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, утвореного у 2001 р. Однак 17 липня 2003 р. Кабмін на чолі з Віктором Януковичем своїм розпорядженням вивів Лавру з підпорядкування заповідника. З того часу Лавра у користування релігійної громади Свято-Успенської Почаївської лаври Церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, у листопаді Служба безпеки України навідалася з перевіркою до Свято-Миколаївського собору у Радомишлі.

Раніше ексміністр  Олександр Ткаченко повідомив про можливе відкриття кримінального провадження проти намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Почаївського Володимира.

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Теги: СБУ лавра Почаївська лавра

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