СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру (фото)

Попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками Лаври

Сьогодні, 30 листопада, співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ (МП). Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними джерел, попередня причина візиту – поширення російської ідеології представниками Лаври.

Правоохоронці обіцяють повідомити результати обшуків згодом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Почаївська Свято-Успенська лавра після проголошення Незалежності України у 1991 році перебувала у власності держави. Комплекс споруд лаври перейшов до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, утвореного у 2001 р. Однак 17 липня 2003 р. Кабмін на чолі з Віктором Януковичем своїм розпорядженням вивів Лавру з підпорядкування заповідника. З того часу Лавра у користування релігійної громади Свято-Успенської Почаївської лаври Церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, у листопаді Служба безпеки України навідалася з перевіркою до Свято-Миколаївського собору у Радомишлі.

Раніше ексміністр Олександр Ткаченко повідомив про можливе відкриття кримінального провадження проти намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Почаївського Володимира.