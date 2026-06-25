Соратник Авакова пішов на угоду зі слідством у справі про хабарництво та розкрадання

Яке покарання отримав Тахтай офіційно не повідомляється

Вищий антикорупційний суд 22 червня у підготовчому засіданні затвердив угоду про визнання винуватості стосовно колишнього держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

«Текст вироку засекретили від громадськості. Із ухвали про призначення підготовчого засідання відомо, що Тахтаю інкримінували ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Держустанова «Центр обслуговування підрозділів МВС України» як потерпілий дала згоду на укладення угоди», – йдеться у повідомленні.

Яке покарання отримав Тахтай офіційно не повідомляється.

Зауважимо, Тахтай був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В 2017 році він отримав Орден «За заслуги» II ступеня. Тахтай фігурує на відомому відео, записаному нібито в кабінеті колишнього заступника міністра Авакова Сергія Чеботаря у грудні 2014 року.

Учасники розмови радились, як вигідно продати пісок, який був вилучений як нелегально добутий. Тахтай на тому відео брав у руки калькулятор і рахував, скільки можна було виторгувати за старим курсом гривні і уже за новим.

Нагадаємо, у січні 2025 року антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю. За версією слідства, у 2020 році Тахтай забезпечив перемогу заздалегідь визначеної компанії в тендері на закупівлю обладнання для відеоспостереження та контролю доступу для будівель МВС. Попри те, що вартість цього обладнання була значно завищеною, держустанова перерахувала ці гроші, внаслідок чого зазнала збитків на понад 16 млн грн.