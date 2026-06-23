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Справа «Мідас»: ексраднику Галущенка зменшено заставу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Справа «Мідас»: ексраднику Галущенка зменшено заставу
фото: ЦПК

Прокурор просив продовжити строк тримання під вартою ще на 60 днів та залишити розмір застави у 112 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорсуду частково задовольнив клопотання САП про продовження тримання під вартою підозрюваного у справі «Мідас» Ігоря Миронюка (відомого як Рокет), але визначив альтернативну заставу у 85 млн грн. Як інформує «Главком» із посиланням на Центр протидії корупції, таке рішення ухвалив суддя Віктор Ногачевський.

Раніше Миронюку вже знижували альтернативну заставу із 126 до 112 млн грн, оскільки слідчий суддя визнав попередній розмір надмірним для Миронюка. 

Під час судового розгляду захист просив винести окрему ухвалу суду про порушення права на захист, мовляв детективи НАБУ та конвой не могли забезпечити приватну розмову Миронюка із своїм захисником. Прокурор САП же просив продовжити строк тримання під вартою ще на 60 днів та залишити розмір застави у 112 млн грн.  

Крім того, слідство стверджує, що змогло допитати Сергія Пилипчука, який фактично підтвердив адміністративний вплив Галущенка та Миронюка на підприємства Міненерго задля власного збагачення.

До того ж прокурор вказав на ризик знищення доказів, адже Миронюк під час обшуку рвав документи та намагався викинути речі, зокрема телефон, через вікно.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».

До слова, 12 червня Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка ще на два місяці. Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та водночас зменшив розмір альтернативної застави. Якщо раніше вона становила 200 млн грн, то тепер – 150 млн грн.

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Теги: Операція «Мідас» корупція в Україні Ігор Миронюк Вищий антикорупційний суд

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