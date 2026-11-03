Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році
Сергій Стерненко заявив, що до замаху на нього у 2025 році були причетні кілька осіб, зокрема поліцейський, який відстежував його пересування
скриншот з відео

До підготовки вбивства волонтера могли бути причетні кілька осіб, зокрема поліцейський, який відстежував його пересування через систему «Безпечне місто»

Український волонтер Сергій Стерненко розкрив нові подробиці замаху на своє життя, який стався 1 травня 2025 року. За його словами, до підготовки нападу були залучені кілька людей, а інформація про його пересування потрапляла до російських спецслужб. Про це він розповів в інтерв'ю для «Українській правді», повідомляє «Главком».

«Я знаю, що їй (ред. «Главком» – жінці, яка стріляла у Стерненка 1 травня 2025 року) допомагало декілька людей. Я знаю, що в організації замаху брав участь поліціянт, який через безпечне місто відслідковував, відстежував мої переміщення і зливав інформацію далі», – заявив Стерненко.

За словами волонтера, отримані дані передавали кураторам із ФСБ. Він також повідомив, що один з організаторів замаху, який координував напад в Україні, нині перебуває у слідчому ізоляторі. Імовірно, саме ця людина забезпечила нападницю зброєю та вибухівкою.

«Я знаю, що зараз в слідчому ізоляторі перебуває організатор замаху на мене, який тут на місці координував цей процес. Який мав, якщо я не помиляюся, і надав цій жінці Людмилі зброю і вибухівку, бо в неї в квартирі ще була вибухівка», – розповів Стерненко.

Стерненко стверджує, що поліцейського, який відстежував його пересування, звільнили. Той нібито пояснював свої дії тим, що не знав про використання інформації в інтересах російських спецслужб. Водночас волонтер переконаний, що правоохоронець мав понести кримінальну відповідальність.

Крім того, Стерненко розповів, що жінка, яка стріляла в нього, заздалегідь готувалася до нападу та протягом кількох днів відвідувала тир.

За словами волонтера, Служба безпеки України попереджала його про підготовку замаху. Один із високопоставлених співробітників СБУ особисто повідомив йому, що російські спецслужби знають адресу його проживання та наблизилися до реалізації нападу.

Після цього Стерненку посилили охорону, залучивши співробітників спецпідрозділу «Альфа». Він стверджує, що один зі спецпризначенців урятував йому життя. Додатково волонтер орендував броньований автомобіль, за яким зміг сховатися під час стрілянини.

«Мене запросив на розмову один високопоставлений співробітник служби безпеки України, який надав усі доступні деталі, пояснив, сказав, на якому етапі знаходяться, приблизно. Було розуміння, що вони вже близькі до реалізації замаху на мене», – зазначив він.

Стерненко також заявив, що готувався змінити місце проживання, однак до замаху переїхати не встиг. За його твердженням, інформацію про нову адресу раніше оприлюднив Андрій Портнов. Волонтер також звинуватив Олександра Сирського в тому, що його попередня адреса потрапила у відкритий доступ через публікацію документів про розшук. Ці звинувачення потребують незалежного підтвердження.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на Сергія Стерненка скоїли збройний напад, унаслідок якого він отримав поранення. Нападницю затримали правоохоронці. За словами волонтера, загалом він пережив близько трьох замахів та одного нападу.

Читайте також:

Теги: СБУ Сергій Стерненко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські хакери зламували не лише камери військових відомств, але й пристрої в житлових будинках Києва
Росія шпигувала за українцями через десятки тисяч камер – WSJ
12 жовтня, 10:19
Жінка записала роботу Сил оборони на телефонну камеру, коли їхала в маршрутному автобусі, і виклала у мережі
СБУ затримала киянку, яка «злила» у соцмережі позиції столичної ППО
9 жовтня, 12:28
Підозрювана фотографувала та знімала на відео об’єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб українського війська
СБУ затримала коригувальницю російських атак на Дніпропетровщині
13 жовтня, 10:07
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
15 жовтня, 10:15
Кремль роками використовує трагічні сторінки минулого та історичні суперечності між Україною і Польщею, щоб посварити двох близьких союзників
Архів СБУ оприлюднив документи про поляків в ОУН та УПА
16 жовтня, 04:36
Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі
Світлини підхопили кремлівські пропагандисти: затримано киянку, яка «засвітила» позиції ППО
13 жовтня, 14:39
Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до розкрадання коштів
На закупівлях дронів для армії розікрали понад 16 млн грн: СБУ викрила схему
28 жовтня, 11:15
За тиждень ліквідовано 2146 окупантів
СБУ за тиждень знешкодила рекордну кількість окупантів
31 жовтня, 12:43
СБУ та Нацполіція викрили у Львівській області законспірований кол-центр
На Львівщині ліквідувано мережу шахрайських кол-центрів: понад 20 обшуків, підозри організаторам і орендодавцю
Вчора, 16:13

Суспільство

Фермер-блогер із Тернопільщини вирощує унікальні плоди та збирає мільйони переглядів (відео)
Фермер-блогер із Тернопільщини вирощує унікальні плоди та збирає мільйони переглядів (відео)
Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році
Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році
На Волині селищна рада «закопає» 117 млн грн у скандальний спорткомплекс
На Волині селищна рада «закопає» 117 млн грн у скандальний спорткомплекс
Повернувся з Польщі і став на захист України. Згадаймо Олександра Кудрицького
Повернувся з Польщі і став на захист України. Згадаймо Олександра Кудрицького
Екстрені відключення світла 3 листопада запроваджено у Києві та двох областях
Екстрені відключення світла 3 листопада запроваджено у Києві та двох областях
У Карпатах мокрий сніг, на сході туман: погода на 3 листопада 2026 року
У Карпатах мокрий сніг, на сході туман: погода на 3 листопада 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
141K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua