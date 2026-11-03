Стерненко розповів невідомі деталі свого замаху у 2025 році

Сергій Стерненко заявив, що до замаху на нього у 2025 році були причетні кілька осіб, зокрема поліцейський, який відстежував його пересування

До підготовки вбивства волонтера могли бути причетні кілька осіб, зокрема поліцейський, який відстежував його пересування через систему «Безпечне місто»

Український волонтер Сергій Стерненко розкрив нові подробиці замаху на своє життя, який стався 1 травня 2025 року. За його словами, до підготовки нападу були залучені кілька людей, а інформація про його пересування потрапляла до російських спецслужб. Про це він розповів в інтерв'ю для «Українській правді», повідомляє «Главком».

«Я знаю, що їй (ред. «Главком» – жінці, яка стріляла у Стерненка 1 травня 2025 року) допомагало декілька людей. Я знаю, що в організації замаху брав участь поліціянт, який через безпечне місто відслідковував, відстежував мої переміщення і зливав інформацію далі», – заявив Стерненко.

За словами волонтера, отримані дані передавали кураторам із ФСБ. Він також повідомив, що один з організаторів замаху, який координував напад в Україні, нині перебуває у слідчому ізоляторі. Імовірно, саме ця людина забезпечила нападницю зброєю та вибухівкою.

«Я знаю, що зараз в слідчому ізоляторі перебуває організатор замаху на мене, який тут на місці координував цей процес. Який мав, якщо я не помиляюся, і надав цій жінці Людмилі зброю і вибухівку, бо в неї в квартирі ще була вибухівка», – розповів Стерненко.

Стерненко стверджує, що поліцейського, який відстежував його пересування, звільнили. Той нібито пояснював свої дії тим, що не знав про використання інформації в інтересах російських спецслужб. Водночас волонтер переконаний, що правоохоронець мав понести кримінальну відповідальність.

Крім того, Стерненко розповів, що жінка, яка стріляла в нього, заздалегідь готувалася до нападу та протягом кількох днів відвідувала тир.

За словами волонтера, Служба безпеки України попереджала його про підготовку замаху. Один із високопоставлених співробітників СБУ особисто повідомив йому, що російські спецслужби знають адресу його проживання та наблизилися до реалізації нападу.

Після цього Стерненку посилили охорону, залучивши співробітників спецпідрозділу «Альфа». Він стверджує, що один зі спецпризначенців урятував йому життя. Додатково волонтер орендував броньований автомобіль, за яким зміг сховатися під час стрілянини.

«Мене запросив на розмову один високопоставлений співробітник служби безпеки України, який надав усі доступні деталі, пояснив, сказав, на якому етапі знаходяться, приблизно. Було розуміння, що вони вже близькі до реалізації замаху на мене», – зазначив він.

Стерненко також заявив, що готувався змінити місце проживання, однак до замаху переїхати не встиг. За його твердженням, інформацію про нову адресу раніше оприлюднив Андрій Портнов. Волонтер також звинуватив Олександра Сирського в тому, що його попередня адреса потрапила у відкритий доступ через публікацію документів про розшук. Ці звинувачення потребують незалежного підтвердження.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на Сергія Стерненка скоїли збройний напад, унаслідок якого він отримав поранення. Нападницю затримали правоохоронці. За словами волонтера, загалом він пережив близько трьох замахів та одного нападу.