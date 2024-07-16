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Правоохоронці викрили прокурорів Офісу генпрокурора на хабарі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці викрили прокурорів Офісу генпрокурора на хабарі
За $170 тис. прокурори мали ухвалити рішення про закриття кримінального провадження
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили прокурорів Офісу генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $170 тис. (понад 7 млн грн) за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За словами правоохоронців, одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Як повідомлялося, виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва викрито на корупції.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн.

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Теги: НАБУ САП Офіс Генерального прокурора прокурор корупція в Україні

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