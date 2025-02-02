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Як ставитися до реклами військових адвокатів. Експрокурор дав пораду українцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як ставитися до реклами військових адвокатів. Експрокурор дав пораду українцям
Колишній військовий прокурор Павло Богуцький розповів про військових адвокатів
фото з відкритих джерел

«Якщо ми кажемо про спеціалізований інститут адвокатів у воєнній сфері, а такого інституту поки що не існує»

Колишній військовий прокурор Павло Богуцький зазначає, що адвокати, які пропонують свої послуги у сфері військового права, схожі на лікарів, що рекламують медичні послуги для залучення клієнтів. За його словами, серед таких юристів є й ті, які добре розуміються на військовому законодавстві і здатні ефективно вирішувати справи. Про це Богуцький зазначив в інтерв'ю «Главкому».

«Я б ставився до таких адвокатів (військових, – «Главком») як до лікарів, які рекламують свої медичні послуги і таким чином набирають клієнтуру. Якихось успіхів у справах, що стосуються військової служби, такі юристи досягають – знаю чимало своїх колишніх підлеглих колег, які успішно працюють в цій сфері. У них є фахова підготовка, вони розуміються на військовому законодавстві, а є й звичайні адвокати, які вже вивчили військове законодавство, знають букву закону і мають спроможність надавати такі послуги», – зауважив експрокурор.

Втім, Богуцький звертає увагу, що спеціалізованого інституту адвокатів у воєнній сфері, який би надавав безоплатну правову допомогу, наразі не існує. 

«Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає право на правничу допомогу військовослужбовців, яке наразі нічим не забезпечено, – зазначає Богуцький. У тих же юристів, які працюють у військових частинах, справжнє призначення – не захист прав військовослужбовців, а захист прав військових частин. Щось на кшталт юристів на підприємстві».

Як повідомляє військовий експрокурор, концепція Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук, в якому він працює, передбачає надання первинної юридичної допомоги шляхом створення спеціалізованих невеликих інституцій всередині Сил оборони. Офіцери-правники, за цією концепцією, проходитимуть службу не в загальній системі правового забезпечення, а матимуть певну автономність. Богуцький наголошує, що це дозволить надавати первинну правничу допомогу, консультації та готувати документи для військовослужбовців.

«А вже вторинна правнича допомога, що має бути безоплатна в повному обсязі, – це спеціалізований інститут: певна кількість адвокатів, які мають працювати в областях, в тих населених пунктах, де є адвокатські органи самоврядування і розташовані військові частини, та матимуть відповідну підготовку, знання військового права», – підкреслив Павло Богуцький.

Раніше військовий адвокат Дар’я Соларьова пропонувала власну стратегію для поступового розв'язання тих проблем, які стосуються мобілізації. Про це вона розповіла у матеріалі «Главкома».

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Теги: суд військова прокуратура українці Україна прокурор адвокат військові

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