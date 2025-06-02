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Богуслаєву 22 раз продовжили строк тримання під вартою

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Богуслаєву 22 раз продовжили строк тримання під вартою
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно В’ячеслава Богуслаєва ще у 2021 році
фото: graty.me

Генеральний конструктор «Мотор Січі» третій рік утримується у СІЗО

Минулого тижня суд у 22 раз розглянув клопотання щодо продовження запобіжного заходу генеральному конструктору вертолітної техніки та колишньому власнику «Мотор Січі» Вячеславу Богуслаєву. Про це повідомив адвокат Богуслаєва Ростислав Кравець. Він нагадав, що його клієнт вже понад 950 днів перебуває під вартою. Майже половину терміну Богуслаєв перебуває в одиночній камері СБУ. 

Кравець звертає увагу: продовження строків тримання відбувається без визначення розміру застави. Адвокат наполягає, що вина його клієнта не доведена, а прокуратура отримала документи, що двигуни «Мотор Січі» перебувають у Китаї та не постачалися до Росії. Однак, саме ця історія лягла в основу звинувачень.

Кравцю видається, що версія слідства є спробою відібрати, або знищити, підприємство, що десятиліттями створювало конкурентну вертолітну техніку. Адвокат також нагадує, що конструктора вже відібрали майно.

«Практика ЄСПЛ, рішення Конституційного суду України, як і Конституція України, права людини, презумпція невинуватості, все це в Україні перетворилось на фарс та пустий звук», – вважає Кравець. Адвокат Богуслаєва каже, що у нього складається враження, що «зараз всі просто цинічно чекають на його смерть», адже 86-річний підозрюваний, за даними захисника, вже переніс клінічну смерть у СІЗО.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави майно В’ячеслава Богуслаєва ще у 2021 році. Активи передали до управління Фонду державного майна (ФДМУ). АТ «Мотор Січ» перейшло у власність держави восени 2022 року. Відповідне рішення щодо забезпечення примусового відчуження акцій було прийнято Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Слідчі Служби безпеки у жовтні 2023 року скерували до суду обвинувальний акт на експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Богуслаєв був затриманий у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Як повідомляла СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії Богуслаєв начебто фінансував так звану «ДНР» через сплату податків та зборів у бюджет самопроголошеної республіки.

У відомстві вважають, що Богуслаєв співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року перебувало під контролем так званої «ДНР» та метою якого є постачання авіакомпоненти до підприємств російського ВПК.

18 жовтня 2023 року СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

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Теги: адвокат Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв Антикорупційний суд

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