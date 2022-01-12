Суд продовжив запобіжний захід Чаусу

Микола Чаус (у центрі) прийшов у бронежилеті на судове засідання

У листопаді 2021 року Микола Чаус (у центрі) прийшов у бронежилеті на судове засідання

Екссуддя підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч готівкою

Колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу продовжили домашній арешт до лютого. Про це «Унн» заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«Вищий антикорупційний суд продовжив домашній арешт колишньому судді Дніпровського райсуду Києва (Миколі Чаусу, – ред.) до 3 лютого», – сказала Постолюк.

Чаус підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч готівкою.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус просить Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнати незаконним та скасувати наказ про відрахування його зі штату суддів.

Зазначимо, у грудні засідання суду у справі Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тис, перенесли нібито через те, що Чаус втратив слух.

30 листопада 2021 року Антикорупційний суд провів перше засідання у справі судді Чауса. Раніше Чаус прийшов на суд у бронежилеті.

3 серпня минулого року детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні «Феофанія». 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

6 серпня захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після завершення ознайомлення екссудді вручений обвинувальний акт.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Згодом Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ. І врешті Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екссудді Дніпровського райсуду Києва в лікарні «Феофанія».