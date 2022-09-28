«Труба Медведчука»: чому передача державі може провалитися

«Відповідальне зберігання» припиниться, якщо правоохоронці не доведуть до логічного кінця кримінальне провадження



РНБО наклала санкції на народного депутата від забороненої ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, нині обвинуваченого у держзраді і причетності до терористичної організації Віктора Медведчука за рік до російського вторгнення, в лютому 2021 року. Але дизельний трупопровід – українська ділянка нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомий як «труба Медведчука», за рішенням суду було не конфісковано в рамках санкційного процесу, а арештовано в рамках справи про незаконне виведення трубопроводу з державної власності. Далі трубу передали «на відповідальне зберігання» в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) і далі уряд віддав його в управління «Укртранснафті». Про це пише видання «Наші гроші».

«Тобто «відповідальне зберігання» як почалось, так може і закінчитись у випадку, якщо правоохоронці колись розведуть руками і не доведуть до логічного кінця кримінальне провадження. Для конфіскації в рамках санкцій треба аргументовано довести, що трубопровід контролювався саме Медведчуком. Але наскільки було відомо, в офіційній структурі власності нікого на прізвище Медведчук не було. Злиті журналістам «Бігус.інфо» прослуховування телефонних розмов Медведчука – для українського правосуддя також не є аксіомою», – йдеться в повідомленні.

Також залишається невідомим, які покази правоохоронці отримали від самого Медведчука перед його передачею в Росію під час обміну на військовополонених. Якщо він не дав показів проти себе, то із плином часу може вирішити через суд відібрати у держави стратегічний дизельпровід з Європи.

Нагадаємо, влітку 2021 року «Укртранснафта» отримало усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомої як «труба Медведчука».