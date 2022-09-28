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«Труба Медведчука»: чому передача державі може провалитися

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Труба Медведчука»: чому передача державі може провалитися
Трубопровід не конфіскували, а арештували 
колаж ZN.UA

«Відповідальне зберігання» припиниться, якщо правоохоронці не доведуть до логічного кінця кримінальне провадження 
 

РНБО наклала санкції на народного депутата від забороненої ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, нині обвинуваченого у держзраді і причетності до терористичної організації Віктора Медведчука  за рік до російського вторгнення, в лютому 2021 року. Але дизельний трупопровід – українська ділянка нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомий як «труба Медведчука», за рішенням суду було не конфісковано в рамках санкційного процесу, а арештовано в рамках справи про незаконне виведення трубопроводу з державної власності. Далі трубу передали «на відповідальне зберігання» в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) і далі уряд віддав його в управління «Укртранснафті». Про це пише видання «Наші гроші».

«Тобто «відповідальне зберігання» як почалось, так може і закінчитись у випадку, якщо правоохоронці колись розведуть руками і не доведуть до логічного кінця кримінальне провадження. Для конфіскації в рамках санкцій треба аргументовано довести, що трубопровід контролювався саме Медведчуком. Але наскільки було відомо, в офіційній структурі власності нікого на прізвище Медведчук не було. Злиті журналістам «Бігус.інфо» прослуховування телефонних розмов Медведчука – для українського правосуддя також не є аксіомою», – йдеться в повідомленні.

Також залишається невідомим, які покази правоохоронці отримали від самого Медведчука перед його передачею в Росію під час обміну на військовополонених. Якщо він не дав показів проти себе, то із плином часу може вирішити через суд відібрати у держави стратегічний дизельпровід з Європи. 

Нагадаємо, влітку 2021 року «Укртранснафта» отримало усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомої як «труба Медведчука». 

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Теги: Віктор Медведчук санкції гроші прослуховування правосуддя

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