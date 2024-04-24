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«Хотів помститися правоохоронцям»: на Одещині затримано чоловіка, який шпигував за ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Хотів помститися правоохоронцям»: на Одещині затримано чоловіка, який шпигував за ППО
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено три бойові гранати та набої до стрілецької зброї
фото: СБУ

Одним із перших завдань, яке перед агентом поставила ФСБ РФ, був пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО

СБУ затримала в Одесі зловмисника, який наводив ракети РФ на будівлі Служби безпеки та прокуратури, щоб помститися за судимість. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед координатів, які він передавав росіянам, було декілька будівель СБУ та прокуратури. У такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю.

«У подальшому він «заліг на дно», але навесні 2023 року фігурант продовжив поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали. Таким чином він потрапив у поле зору фсб, яка згодом дистанційно завербувала його для коригування вогню по Одесі», – повідомляють правоохоронці.

«Хотів помститися правоохоронцям»: на Одещині затримано чоловіка, який шпигував за ППО фото 1
фото: СБУ

За даними слідства, одним із перших завдань, яке перед агентом поставила ФСБ, був пошук і передача координат зенітно-ракетного комплексу ППО. Втім, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ дізналося про це, адже документувало кожен крок російського агента.

Завдяки цьому було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування Сил оборони, а самого фігуранта затримано під час передачі розвідданих агресору.

«Хотів помститися правоохоронцям»: на Одещині затримано чоловіка, який шпигував за ППО фото 2
фото: СБУ
«Хотів помститися правоохоронцям»: на Одещині затримано чоловіка, який шпигував за ППО фото 3
фото: СБУ

За інформацією від правоохоронців, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників.

«Отриманий «звіт» направляв до ФСБ через популярний месенджер. Для цього використовував два мобільні телефони, які під’єднував до мережі Wi-Fi. Після завершення сеансу зв’язку з фсб зрадник видаляв усю переписку для конспірації. За співпрацю з окупантами він отримував від них грошову «винагороду» на власну банківську картку», – повідомляє СБУ.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено три бойові гранати та набої до стрілецької зброї.

«Хотів помститися правоохоронцям»: на Одещині затримано чоловіка, який шпигував за ППО фото 4
фото: СБУ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів Росії по Харкову. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

До слова, 22 квітня Служба безпеки України затримала у Києві росіянина, який готував ракетно-дронові атаки РФ на пункти базування протиповітряної оборони Збройних сил України, зокрема на зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot.

Читайте також: Наводив російські ракети на Дніпро: СБУ затримала інформатора РФ
Теги: СБУ місто системи ППО

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