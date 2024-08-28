Учителька, таксист та блогер-прихильник Московської церкви агітували за Росію і отримали підозру від СБУ

Комаров піднімав не тільки релігійні теми, але й політичні, наприклад, виступав проти обмеження впливу РФ в Україні

Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики

Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. Про це інформує пресслужба відомства. Усі троє фігурантів – мешканці Києва. Так, затримано вчительку однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму.

Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди.

Зокрема, вона називала війну РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом», а також виправдовувала злочини РФ, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.

Ще одним затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв Путіна.

Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджері.

Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до Москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів. Мова йде про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно «розганяє» наративи кремля щодо збройної агресії РФ проти України.

Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності трьох фігурантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки фігурант переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської та обласної прокуратур.

Раніше Служба безпеки оголосила про підозру клірику Московської церкви з Луганська. Він незаконно постачає представникам Російської православної церкви дорогоцінні вироби.

Як повідомляє Служба безпеки, з початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів Московської церкви, майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки.

До слова, священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну та очікував на прихід окупантів в область. Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки окупантам. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм.