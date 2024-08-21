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Саудівська Аравія возитиме людей на «літаючих» електричних човнах (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Саудівська Аравія возитиме людей на «літаючих» електричних човнах (відео)
Електричні човни Candela на підводних крилах обрано для «мегаполіса майбутнього» у Саудівській Аравії
фото із відкритих джерел

Саудівська Аравія замовила партію поромів на підводних крилах Candela P-12

Саудівська Аравія збирається перевозити людей по воді на «літаючих електричних човнах» виробництва Candela. Саудівська Аравія вже придбала вісім електричних поромів Candela P-12 шведського виробника. Про це пише Offshore Energy.

Candela P-12 оснащений керованими комп'ютерами підводними крилами, які дозволяють підняти корпус над поверхнею води. Це дозволяє батареям працювати набагато довше, а човнам рухатися швидше та далі. P-12 використовує на 80% менше енергії, ніж звичайні кораблі, що дозволяє йому вперше поєднати дальність і високу швидкість на електричному судні.

Компанія розпочинала свою діяльність із швидкохідних катерів для любителів відпочинку на воді, але потім розширила діяльність і почала випускати комерційні судна.

«P-12 розроблений для створення систем водного транспорту з нульовим рівнем викидів, які мають значні покращення порівняно з традиційними водними перевезеннями. На відміну від застарілих поромів, Candela P-12 – це менша та швидша одиниця, що дозволяє пасажирам набагато швидше діставатися», – пояснив Густав Хассельог, генеральний директор та засновник Candela. 

Саудівська Аравія планує використовувати ці пороми у своєму пустельному мегаполісі Neom. Країна закупила вісім Candela P-12, що є найбільшим комерційним замовленням історії Candela. Одне таке судно коштує від 2,5 млн. євро. Швидкість досягає 25 вузлів (46,3 км/год), судно вміщує 31 особу. За словами виробників, перша партія з восьми суден буде доставлена ​​в 2025 році і на початку 2026 року.

Нагадаємо, німецький розробник повітряного таксі Lilium отримав найбільше на сьогодні замовлення від саудівської авіакомпанії Saudia Group. Планується закупити до 100 повністю електричних таксі, що літають, і які поки в стадії розробки. Саудівська державна компанія розмістила своє замовлення на 50 електричних літаків з вертикальним зльотом та посадкою з можливістю купівлі ще 50 пізніше, повідомив представник німецької компанії Lilium.

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Теги: таксі Саудівська Аравія транспорт пором

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