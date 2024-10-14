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Депутати хочуть запропонувати українцям платити штрафи за неявку в ТЦК за власною ініціативою

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Депутати хочуть запропонувати українцям платити штрафи за неявку в ТЦК за власною ініціативою
Депутати пропонують оплачувати половину штрафу ухилянтам
фото з відкритих джерел

Громадяни, які жодного разу не з'являлись в ТЦК, матимуть можливість сплатити 50% від штрафу через застосунок «Резерв+»

Депутати хочуть дати можливість українцям, які досі жодного разу не були у ТЦК, сплатити 8500 грн штрафу за власною ініціативою через Резерв+. Відповідні ідеї містить законопроект №12093.

У законопроекті йдеться, що зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та дадуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн.) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду накладення стягнення через електронний кабінет військовозобов'язаного, призовника, резервіста.

Оскільки уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян.

Більше того, подання заяви та сплата штрафу через «Резерв+» дозволить скористатися знижкою в 50% від розміру накладеного адміністративного стягнення.Також пропонується запровадити низку норм, які посилять механізми притягнення до відповідальності за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Насамперед розширюється коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складання протоколу. Наприклад, повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення або відмову в отриманні є підставою для того, щоб не складати протокол. Тобто після повернення виклику ТЦК зможе одразу скласти постанову про штраф.

Також встановлюється, що доказами у справі будуть відомості та реєстрова інформація Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Раніше суди іноді вказували, що інформація з Реєстру «Оберіг» не може вважатися сама по собі доказом вчинення правопорушення. У разі ж ухвалення законопроекту існуватиме безпосередня норма, згідно з якою ТЦК зможе додати витяг з Реєстру, який доводитиме, що особа не оновила дані, не оновила їх у встановлені терміни або інформація про таку особу взагалі відсутня в «Оберіг».

Крім того, справи за статтями 210 та 210-1 можуть також розглядатися за місцем знаходження на військовому обліку особи, яка вчинила таке адміністративне правопорушення або за місцем їх виявлення.

Також законопроект передбачає, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення, така постанова підлягає примусовому виконанню. Тобто, постанова ТЦК направлятиметься виконавцю, який зможе одразу відкрити виконавче провадження, заарештувати рахунки того, хто ухиляється, та вчинити інші дії щодо забезпечення стягнення.

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Теги: санкції штраф застосунок мобілізація

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Суспільство

Депутати хочуть запропонувати українцям платити штрафи за неявку в ТЦК за власною ініціативою
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