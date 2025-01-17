Кандидат у президенти Румунії програв суд у справі про скасування виборів

Рішення суду є остаточними і обов'язковими до виконання

Вищий касаційний суд справедливості Румунії відхилив апеляцію Каліна Джорджеску у справі про скасування виборів президента. Про це повідомляє Digi 24.

Як зазначається, суд визнав апеляцію Джорджеску необґрунтованою.

До цього Бухарестський апеляційний суд відхилив його позов. Тоді суд вирішив, що центральна виборча комісія лише виконала рішення Конституційного суду від 6 грудня про скасування виборів, а його рішення є остаточними і обов'язковими до виконання, тому не підлягають апеляції.

Суд також постановив, що скасуванням президентських виборів ЦВК не порушила конституційні права громадян Румунії.

Нагадаємо, у середу, 8 січня, урядова коаліція Румунії ухвалила рішення про проведення повторних президентських виборів. Президентські вибори 2025 року буде повторено після того, як Конституційний суд Румунії вирішив скасувати перший тур виборів.

Згодом стало відомо, що румунський уряд ухвалив постанови, які визначають 4 травня як дату першого туру президентських виборів і місцевих виборів в окремих адміністративно-територіальних одиницях. За потреби другий тур виборів президента Румунії має відбутись через два тижні після першого, тобто 18 травня.

Як відомо, в листопаді 2024 року в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.

Натомість у першому турі президентських виборів у Румунії переміг ультраправий кандидат Калін Джорджеску, який набрав 2120404 голосів. Друге місце із 1772503 голосів посіла представниця ліберал-консерваторів Елена Ласконі. На третьому місці – чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, якого підтримали 19,15% виборців. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Згодом стало відомо, що Конституційний суд Румунії підтвердив результати першого туру президентських виборів. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня. У другому турі за президентське крісло мали змагатися Калін Джорджеску і Елена Ласконі.