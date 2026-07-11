Сі Цзіньпін обрав курс на безстрокове правління, як Сталін – WSJ

Китайський лідер відмінив партійні конвенції, що мали запобігти поверненню до одноосібної влади

Голова КНР Сі Цзіньпін використовує авторитарні методи, які колись застосовували Йосип Сталін і Мао Цзедун, для розширення влади, усунення потенційних суперників і закладення підвалин безстрокового правління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Чистки та культ особи

За даними видання, у дусі найбільш могутніх комуністичних лідерів XX століття Сі Цзіньпін звільнив десятки високопосадовців – навіть власних протеже, – сприяв формуванню культу особи й вимагає абсолютної лояльності. На 14-му році свого перебування на посаді лідера партії 73-річний Сі Цзіньпін відмінив конвенції, запроваджені після смерті Мао саме для того, щоб запобігти поверненню до одноосібного правління.

Подібно до Сталіна й Мао, китайський лідер позиціонує себе як найбільшого комуністичного теоретика свого покоління: він приписує собі заслуги в розробці ключових політичних рішень і пов'язує їх із власною політичною філософією – «Ідеями Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху», яку закріплено в статуті партії та Конституції поряд з «Ідеями Мао Цзедуна». За даними платформи PropagandaScope, яка відстежує китайські державні медіа, останнім часом там знову почали називати Сі Цзіньпіна «народним лідером» – формулювання, що перегукується з титулом Мао «Великий керманич».

Ризики авторитарної тактики

Придушуючи дискусії й насаджуючи атмосферу страху, Сі Цзіньпін зробив ухвалення рішень більш непередбачуваним, а виправлення помилок – складнішим, зазначає видання. Без чіткого плану наступництва китайський лідер також ризикує повторити долю Сталіна й Мао, чия смерть щоразу супроводжувалася боротьбою за владу в найвищих ешелонах.

«Що успішнішим ти стаєш, то більше ворогів тебе боїться і мобілізується, щоб тебе знищити, а отже, то більше чисток тобі доводиться проводити», – пояснює логіку комуністичних лідерів історик Американського університету у Вашингтоні Джозеф Торіджян, який вивчав боротьбу за владу в СРСР і маоїстському Китаї. За його словами, рівноваги тут не існує – вороги виникають знову й знову.

Чим Сі Цзіньпін відрізняється від попередників

Сі Цзіньпін також зберіг елементи сталінського й маоїстського підходу до соціального контролю – заохочення людей стежити й доносити одне на одного. Водночас йому вдалося уникнути масштабного терору й насильства, притаманних його попередникам. «Масштаб, інтенсивність і жорстокість сталінських чисток під час Великого терору значно перевищували власні зусилля Сі Цзіньпіна з наведення ладу в Комуністичній партії Китаю», – зазначив експерт Інституту Брукінгса Джонатан Цин. За його словами, немає свідчень, що людей, які потрапили під гнів китайського лідера, фізично знищують.

На думку аналітика Інституту політичних досліджень Азійського товариства Гогуана У, Сталін, Мао й Сі однаково діють із холодною раціональністю, зміцнюючи владу та проводячи свою політику, – у їхніх розрахунках емоціям місця немає.

Нагадаємо, торік «Главком» детально розповідав про шлях Сі Цзіньпіна до влади – зокрема про те, як досвід сталінської й маоїстської епохи сформував його політичний стиль. До слова, минулого літа в Китаї стартувала наймасштабніша військова чистка з часів Мао, яку аналітики теж пов'язують із консолідацією особистої влади китайського лідера.