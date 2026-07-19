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Слідчі назвали причину загибелі сім’ї директора Siemens над Гудзоном

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Слідчі назвали причину загибелі сім’ї директора Siemens над Гудзоном
Слідчі назвали причину загибелі сім’ї директора Siemens у США
фото: REUTERS/Едуардо Муньос

Експерти NTSB знайшли на гвинті доказ, який не залишив шести людям жодного шансу на порятунок

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) завершила розслідування авіакатастрофи, в якій загинув керівник іспанського підрозділу концерну Siemens Агустін Ескобар та його родина. Як пише «Главком» з посиланням на Reuters, у звіті технічної експертизи NTSB сказано, що перед падінням повітряне судно, ймовірно, зіткнулося зі зграєю великих диких гусей.

Так, під час дослідження уламків експерти виявили рештки кількох птахів на лопатях несного гвинта та горизонтальному стабілізаторі гелікоптера. Орнітологічна лабораторія Смітсонівського інституту ідентифікувала їх як канадських та білощоких (Brant) гусей.

Слідчі констатували, що руйнування ключових елементів конструкції гвинта через удар птахів призвело до повної втрати керування та подальшого падіння повітряного судна у воду. Експерти з контролю авіаційної безпеки зазначають, що випадки зіткнення з птахами (так звані «пташині удари») є звичною практикою в авіації, проте інциденти із великими перелітними птахами, такими як гуси, через значну масу тіла завдають критичних механічних пошкоджень і вкрай рідко залишають шанси на аварійне приземлення гелікоптерів.

Один зі свідків також казав слідчим, що незадовго до аварії бачив велику зграю гусей, а також чув кілька гучних ударів безпосередньо перед тим, як гелікоптер почав руйнуватися у повітрі.

За інформацією NTSB, оприлюднені матеріали є частиною триваючого розслідування і не містять остаточного висновку про причину катастрофи. Водночас наявні докази підтверджують, що зіткнення з птахами було одним із ключових факторів, які могли призвести до втрати керованості повітряного судна.

Нагадаємо, 10 квітня 2025 року гелікоптер Bell 206L-4 впав у річку Гудзон поблизу Нью-Йорка. Трагедія сталася під час оглядового польоту над Нью-Йорком. На борту перебував очільник філії Siemens у Барселоні Агустін Ескобар, його дружина, троє їхніх дітей віком 4, 7 та 11 років, а також пілот.

Аварія гелікоптера Bell 206L-4 відбулася за лічені хвилини після зльоту, безпосередньо перед цим родина встигла зробити спільне фото на тлі аеродрому.

За даними поліцейського департаменту Нью-Йорка, четверо осіб загинули безпосередньо на місці падіння в крижану воду Гудзону внаслідок отриманих травм та утоплення. Ще двоє постраждалих були оперативно госпіталізовані рятувальними службами, проте згодом померли від несумісних із життям ушкоджень у лікарні. Усі шестеро осіб, які перебували на борту, загинули.

Після аварії Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило сертифікат експлуатанта компанії New York Helicopter Tours, а сама компанія згодом припинила діяльність. Трагедія також знову привернула увагу до безпеки туристичних вертолітних польотів над Нью-Йорком і стала підставою для перегляду правил їхнього виконання.

До слова, 18 липня у Магаданській області Росії розбився гелікоптер Мі-8, на борту якого перебували 20 людей, унаслідок чого щонайменше одна людина загинула, ще кілька отримали травми. За даними російської влади, аварія сталася поблизу Кварцевої гори під час рейсу за маршрутом Сопка Кварцова – Омсукчан, а серед пасажирів були вахтові працівники. Причини катастрофи встановлюють, серед основних версій розглядають технічну несправність повітряного судна та можливу помилку екіпажу.

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Теги: смерть розслідування трагедія авіакатастрофа

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