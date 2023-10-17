Мігрант, який розстріляв цивільних у Брюсселі, перебуває в реанімації: подробиці (відео)

Вдома у Абдесалама (саме так звати нападника) були проведені обшуки, які не принесли бажаного результату

Зараз у Брюсселі досі запроваджено максимальний рівень терористичної загроз

Чоловіка, який влаштував стрілянину у Брюсселі і вбив двох шведських футбольних уболівальників, ліквідовано у кафе. Про це повідомляє Reuters. Згодом міністр внутрішніх справ Бельгії Анеліс Верлінден заявив, що підозрюваний наразі перебуває у реанімації.

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ЗМІ дізналися деталі про особу нападника.

Як пише видання hln.be, підозрюваний у скоєнні злочину, 45-річний Абдесалем Лассуе, відомий як радикалізований тунісець із Шаербека, який нелегально перебуває в Брюсселі.

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Він прибув до країни у 2019 році та подав заяву про надання притулку у листопаді того ж року. У жовтні 2020 року його заяву про надання притулку відхилили, після чого він зник з радарів. Чоловік вже був відомий поліції, серед іншого, підозрілими діями, контрабандою людей, незаконним проживанням та охороною держави.

Зараз у Брюсселі досі запроваджено максимальний рівень терористичної загрози. Вдома у Абдесалама (саме так звати нападника) були проведені обшуки, які не принесли бажаного результату.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що жертвами стали громадяни Швеції, але не уточнив кількість загиблих. «Я щойно висловив свої щирі співчуття прем'єр-міністрові Швеції у зв'язку із жахливим нападом на шведських громадян у Брюсселі», – зазначив де Кроо.

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Речник бельгійської поліції заявив, що внаслідок стрілянини неподалік центру Брюсселя загинули дві особи, але відмовився надати деталі.

Нагадаємо, у Брюсселі призупинили футбольний матч Бельгія-Швеція після першого тайму за рахунку 1:1 з міркувань безпеки. Це сталося через стрілянину в понеділок ввечері. За попередніми даними бельгійської поліції, приблизно о 19:15 за місцевим часом у столиці Бельгії біля площі Сентелетт пролунали постріли. Невідомий влаштував стрілянину неподалік від стадіону в Брюсселі.