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Українці заплатять понад 30 тисяч гривень штрафу за відмову податковій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці заплатять понад 30 тисяч гривень штрафу за відмову податковій
За ігнорування запиту податкової передбачено штрафні санкції
фото з відкритих джерел

Податківці мають право звертатися до громадян з письмовим запитом про надання необхідних відомостей

В Україні за відмову надати відповідь на запит Державної податкової служби загрожує штраф 33,5 тис. грн. У межах закону №2970, який запрацював із 28 квітня цього року, за ігнорування запиту передбачено штрафні санкції. Про це нагадують юристи порталу Ligazakon.net.

Податківці мають право звертатися до громадян з письмовим запитом про надання необхідних відомостей та їхнього документального підтвердження. Відповідно до положення п. 73.3 ПКУ такі запити, підписані керівництвом контролюючого органу, мають містити:

  • підстава для запиту згідно з вказівкою відомостей, що це підтверджують;
  • список запитуваних даних та перелік документів, які необхідно надати;
  • печатка контролюючого органу.

Штраф у 33,5 тис. грн (п'ять розмірів мінімальної заробітної плати) чекатиме за ненадання:

  • відповіді платнику податків на запит;
  • неподання чи подання не в повному обсягу документів;
  • іншої інформації.

Зокрема, йдеться про такі підстави:

  • якщо було виявлено помилку або недостовірні дані, що містяться у звіті про рахунки, представлені фінансовим агентом;
  • якщо надійшла інформація від компетентних органів іноземної юрисдикції, з якою Україна має міжнародну угоду, що містить положення про обмін даними для податкових цілей.

В окремих випадках за неподання у повному обсязі інформації накладатимуться штрафи у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6,7 тис. грн).

Нагадаємо, незабаром відбудуться масштабні перевірки отримувачів соціальних виплат. Уряд планує скоротити списки одержувачів виплат та урізати розмір житлових субсидій.

Така верифікація проводиться щорічно, але у 2023 році очікується її посилений варіант.

До слова, в Україні 263 голосами нардепів у другому читанні ухвалили новий закон «Про захист прав споживачів». Автор документа – Кабінет міністрів. Контролюючі органи матимуть можливість закривати онлайн-магазини, які приховують інформацію про товар. З'являться Асоціації покупців, а суперечки між покупцем та продавцем можна буде вирішувати за допомогою спеціальних комісій без звернення до суду.

 

Теги: Державна податкова служба штраф гроші

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