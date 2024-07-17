ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві Верховного суду Князєву

Запобіжний захід продовжено до 17 вересня 2024 року включно

Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків. Про це повідомила пресслужба суду.

«ВАКС продовжив ексголові Верховного Суду строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків. ... Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Князєв, згідно з покладеними на нього обов'язками, повинен:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду межі території України;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Запобіжний захід продовжили до 17 вересня 2024 року включно.

Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали на той момент чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.