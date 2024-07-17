Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві Верховного суду Князєву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві Верховного суду Князєву
Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
фото: sud.ua

Запобіжний захід продовжено до 17 вересня 2024 року включно

Вищий антикорупційний суд продовжив колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків. Про це повідомила пресслужба суду.

«ВАКС продовжив ексголові Верховного Суду строк дії покладених на нього процесуальних обов’язків. ... Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Князєв, згідно з покладеними на нього обов'язками, повинен:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду межі території України;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Запобіжний захід продовжили до 17 вересня 2024 року включно.

Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року.

Як відомо, 16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали на той момент чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. 

Читайте також:

Теги: Всеволод Князєв Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну
Вищий антикорупційний суд заочно судитиме Гладковського-старшого
25 червня, 17:27
Україна продовжила санкції проти Фірташа на 10 років
Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»
28 червня, 20:28
Вищий антикорупційний суд продовжив розслідування справи Сольського до 23 грудня 2024 року
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з ексміністра Сольського
28 червня, 15:31
26 червня ВАКС обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб
Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева
8 липня, 19:02
Алішер Усманов торік посів восьме місце у рейтингу російських мільярдерів
Мін'юст збирається конфіскувати активи російського мільярдера Усманова
11 липня, 19:31
Представники НАБУ та САП нібито допитували Костянтина Жевагу понад 11 годин
Олігарх Жеваго поскаржився на співробітників НАБУ, які його мучили допитами у Франції
13 липня, 16:23

Події в Україні

У 2025 році Росія ймовірно перейде в оборону – The Economist
У 2025 році Росія ймовірно перейде в оборону – The Economist
ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві Верховного суду Князєву
ВАКС продовжив запобіжний захід ексглаві Верховного суду Князєву
Загроза наступу РФ із півночі: розвідка пояснила слова Буданова
Загроза наступу РФ із півночі: розвідка пояснила слова Буданова
Повернення українських захисників із полону: перші емоції (відео)
Повернення українських захисників із полону: перші емоції (відео)
Верховний комісар ООН у справах біженців приїхав у Харків
Верховний комісар ООН у справах біженців приїхав у Харків
Україна повернула з російського полону 95 воїнів
Україна повернула з російського полону 95 воїнів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
13K
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
8145
А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку
7332
Хто в першу чергу отримає повістки від ТЦК – відповідь Міноборони
6214
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5628
Міненерго повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення електроенергії

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua