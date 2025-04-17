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Психічні діагнози за $20 тис.: на Одещині ліквідовано «ухилянтські схеми»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Психічні діагнози за $20 тис.: на Одещині ліквідовано «ухилянтські схеми»
Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів вчинення злочину посадовцями

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації на Одещині. Затримано організаторів оборудок, зокрема трьох керівників обласного медцентру психічного здоров’я. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ, Офіс Генпрокурора.

За матеріалами справи, йдеться про гендиректора медустанови та двох його заступників, які продавали ухилянтам фіктивні медичні висновки про наявність тяжких розладів психіки.

Як встановило розслідування, вартість підробки становила $20 тис. з клієнта. У разі придбання таких «документів» військовозобов’язані використовували їх для оформлення інвалідності з подальшим виїздом за кордон.

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фото: СБУ, Офіс генпрокурора

Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів вчинення злочину посадовцями.

«Також в одному з райцентрів області затримано бухгалтерку міської лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про наявність 2-ї групи інвалідності у дружин потенційних призовників. Такий документ дозволяв ухилянтам знятися з військового обліку нібито для догляду за дружиною та виїхати за межі України», – йдеться у повідомленні.

Ще одним фігурантом виявився 23-річний одесит, який за гроші пропонував військовозобов’язаним оформити фіктивну інвалідність для їхніх батьків. У такий спосіб потенційні призовники сподівались втекти за кордон як «супроводжуючі особи» для тяжкохворих родичів, зазначає СБУ.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру військовому посадовцю з Києва та приватному підприємцю, які налагодили незаконну схему виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро. 

Повідомляється, що підозрювані пропонували своїм клієнтам два варіанти «звільнення» від військової служби: списання за станом здоров’я або фіктивний вступ на роботу до одного з навчальних закладів Києва з подальшим бронюванням.

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Теги: СБУ Офіс президента ухилянти

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