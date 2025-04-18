Офіцер Міноборони за гроші прилаштовував на роботу ухилянтів – ДБР

Оборудка працювала завдяки службовим повноваженням і особистим звʼязкам підозрюваного: він мав вплив на посадовців ТЦК та СП

ДБР: Фігурант за гроші влаштовував чоловіків на цивільні посади в структурі центру та інших підрозділах Міноборони

Посадовця одного з центрів Міністерства оборони підозрюють в одержанні хабаря. За даними слідства, він організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних з метою ухилення від мобілізації. Як передає «Главком», про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Фігурант за гроші влаштовував чоловіків на цивільні посади в структурі центру та інших підрозділах Міноборони, кажуть правоохоронці. Військовозобовʼязані отримували витяги про призначення на посади та довідки про бронювання строком до кінця мобілізації. Дані вносили до Єдиного державного реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

Оборудка працювала завдяки службовим повноваженням і особистим звʼязкам підозрюваного: він мав вплив на посадовців ТЦК та СП. За матеріалами справи, вартість «послуг» становила від $8 тис. до $10 тис. Кошти офіцер отримував готівкою, на банківські картки або у криптовалюті. Попередньо, «послугою» скористалися щонайменше 50 людей.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він одержував другу частину хабаря на суму $8 тис. Під час обшуків у помешканнях підозрюваного, посадовців ТЦК та СП і «клієнтів» вилучили документи про бронювання, листування та інші докази.

До суду подали клопотання про обрання офіцеру запобіжного заходу. За попередніми даними, від послуг зловмисника могли скористатися щонайменше 50 осіб.

Нагадаємо, ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру та Службу безпеки України.

За даними правоохоронців, до схеми із незаконним виїздом за кордон причетні очільник благодійного фонду та ексголова Броварської РДА у 2022-2024 роках. У зазначений період цю посаду обіймав Володимир Майбоженко, котрого звільнили після резонансної ДТП.

Раніше заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон, йому загрожує до семи років за ґратами. Як встановило слідство, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи «Шлях» було внесено відомості про понад 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.