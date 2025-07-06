На Львівщині рятувальники визволили чоловіка, який став заручником власної ванної
Постраждалого госпіталізовано до Новороздільської міської лікарні
На Львівщині рятувальники надали допомогу чоловікові, якого полонила його власна ванна кімната. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС в області.
Подія трапилася у місті Новий Розділ. Чоловік застряг між душовою кабіною та ванною й не міг самостійно вибратися. Тож вогнеборці за допомогою спецінструменту і підручних засобів вивільнили чоловіка та передали медикам. Постраждалого госпіталізовано до Новороздільської міської лікарні.
«Такі випадки доводять, що уважність у побуті – важлива складова безпеки. Не намагайтеся самостійно звільнити себе у разі фізичного затиснення – це може лише погіршити ситуацію. У подібних випадках негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101», – наголошують рятувальники.
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