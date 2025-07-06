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На Львівщині рятувальники визволили чоловіка, який став заручником власної ванної

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Львівщині рятувальники визволили чоловіка, який став заручником власної ванної
фото: ДСНС Львівщини/Facebook

Постраждалого госпіталізовано до Новороздільської міської лікарні

На Львівщині рятувальники надали допомогу чоловікові, якого полонила його власна ванна кімната. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС в області.

Подія трапилася у місті Новий Розділ. Чоловік застряг між душовою кабіною та ванною й не міг самостійно вибратися. Тож вогнеборці за допомогою спецінструменту і підручних засобів вивільнили чоловіка та передали медикам. Постраждалого госпіталізовано до Новороздільської міської лікарні.

На Львівщині рятувальники визволили чоловіка, який став заручником власної ванної фото 1

«Такі випадки доводять, що уважність у побуті – важлива складова безпеки. Не намагайтеся самостійно звільнити себе у разі фізичного затиснення – це може лише погіршити ситуацію. У подібних випадках негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, російські пропагандисти відкрито публікують відео, як навмисно наводять свої дрони на українських рятувальників. 

Також на Вінниччині рятувальники визволили хлопчика, що застряг у металевому паркані. 

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Теги: Львівщина чоловік рятувальники

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