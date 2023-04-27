Київські археологи знайшли унікальні пам‘ятки на Оболонському острові (фото)

Ці артефакти свідчать про те що, скоріш за все, на місці знахідок був розташований форпост або переправа

На Оболонському острові, де почалося будівництво рекреаційної зони з багаторівневим паркінгом, парком та набережною, археологи знайшли памʼятки старословʼянських часів. Про це повідомляє очільниця ГО «Почайна» Аннабелла Моріна.

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Вона зазначає, що на острові знайшли козацьку люльку, жіночу прикрасу лунницю з емаллю III–VIII століть, кераміку, монети і кулі від мушкетів. Ці артефакти свідчать про те що, скоріш за все, на острові був розташований форпост або переправа.

Фото: Аннабелла Моріна

Попри наполягання співробітників Інституту археології, перед початком забудови Оболонського острова дослідження не проводилися.

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Відповідно до чинного законодавста ст. 298 Кримінального кодексу України про застереження від знищення культурної спадщини, будівельні роботи мають зупинити, якщо на місці були знайдені історичні артефакти.

Зі свого боку археологи запевняють, що будуть боротися за можливість провести дослідження на Оболонському острові та робитимуть все можливе, аби зупинити будівництво.

Нагадаємо, минулоріч військові натрапили на унікальні знахідки часів пізньої бронзи (фото). Виявили не тільки кераміку та мідну прикрасу, а й кістяки людей.

Раніше повідомлялося, що археологи знайшли під Тернополем древнє поховання скіфів, знахідку виявила мешканка села, коли поралася на городі. До слова, на Полтавщині також знайшли об’єкти скіфської доби. Серед виявлених предметів – прясла та уламки місцевої скіфської кераміки, а також житло бронхової епохи.

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Зауважимо, будівництво мосту-хвилі на Оболонський острів переносили вже тричі. Спочатку в КМДА запевняли, що міст побудують у 2020 році, потім дату перенесли на 2021 рік, а далі на середину 2022 року.

Як відомо, на початок 2023 року вже встановлено три опори мосту і розпочато встановлення четвертої – пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі.