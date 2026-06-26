Експедиція у Пужниках завершила пошуки: масового поховання не виявили

Пошукові роботи тривали чотири дні – з 22 по 25 червня 2026 року

УІНП: за чотири дні закладено близько 50 траншей, знайдено лише сліди одиночного поховання

Українсько-польська експедиція на місці колишнього села Пужники на Тернопільщині не виявила масового поховання загиблих у лютому 1945 року – попри закладення близько 50 розвідкових траншей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Що знайшли під час розкопок

Новий етап пошукових досліджень тривав із 22 по 25 червня на території колишнього села Пужники – нині в межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області. Метою експедиції був пошук останків мешканців, які загинули в лютому 1945 року.

фото: УІНП

Протягом чотирьох днів фахівці заклали близько 50 розвідкових траншей, однак масового поховання не виявили. Знайшли лише окремі фрагменти дерев'яної труни, ґудзики та ймовірні фрагменти взуття. В УІНП зазначили, що ці знахідки можуть вказувати на одиночне цивільне поховання у труні, яке не пов'язане з трагічними подіями лютого 1945 року.

Хто проводив роботи

Пошуки здійснювало товариство «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі польських фахівців – співробітників Поморського медичного університету в Щецині, представників фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам'яті Республіки Польща. Фаховий нагляд забезпечували спеціалісти комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради «Пам'ять» з ініціативи УІНП. Роботи проводилися на виконання домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті.

фото: УІНП

Що знайшли під час першого етапу

Це вже другий етап досліджень на цій локації. Перший тривав з 23 квітня до 5 травня 2025 року – тоді спільна українсько-польська експедиція знайшла останки 42 людей та взяла зразки ДНК. Результати генетичної експертизи польська сторона ще не оприлюднила.

фото: УІНП

До слова

Пошуки у Пужниках входять до ширшої українсько-польської програми ексгумацій. Наприкінці 2025 року робоча група погодила перелік місць для пошукових робіт на 2026 рік: в Україні – Пужники, Голоско, Острівки та Угли, у Польщі – Юречкова, Ласків і Сагринь. Паралельно Україна отримала від польської сторони дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт у селі Юречкова. У червні 2026 року польсько-українська експедиція завершила роботи в Гуті Пеняцькій на Львівщині, де виявила масштабну братську могилу біля фундаменту костелу.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Міністерство культури України надало дозвіл на продовження досліджень у Пужниках, а також на нові пошукові роботи на Волині – у колишніх колоніях Острівки та Воля Островецька.