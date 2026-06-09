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Рада закликала Зеленського визначити поранених бранців Оленівки пріоритетною категорією для обміну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рада закликала Зеленського визначити поранених бранців Оленівки пріоритетною категорією для обміну
На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону
фото з відкритих джерел

Йдеться про окрему категорію військовополонених, яка через тяжкі поранення потребує особливої уваги під час формування майбутніх обмінів

Верховна Рада підтримала депутатський запит народного депутата Олексія Ковальова до президента Володимира Зеленського про виділення 46 важкопоранених бранців «Оленівського списку» в окрему пріоритетну категорію під час переговорів про обмін військовополоненими, пише «Главком».

За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів. У зверненні йдеться про захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці та, за інформацією їхніх родин, досі перебувають у російському полоні в тяжкому стані.

Нардеп просить президента доручити профільним державним органам та Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими виділити повернення цієї групи бійців в окремий пріоритетний напрямок переговорів.

«Надати доручення відповідним державним органам та Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими виділити питання повернення саме цієї групи – 46 важкопоранених учасників «Оленівського списку» в окремий пріоритетний трек перемовин, та внести першочергово до списку обміну полонених саме цих 46 важкопоранених захисників України», – йдеться у запиті.

У документі зазначається, що після теракту в Оленівці російська сторона публікувала списки та відеоматеріали, в яких цих військовополонених позначали як важкопоранених. За словами автора запиту, вони тривалий час перебувають у надскладних умовах та потребують невідкладної медичної допомоги й подальшої реабілітації.

Також президенту пропонують розглянути можливість використання міжнародних посередницьких механізмів та спеціальних каналів комунікації для прискорення їхнього повернення або репатріації відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

У поясненні до запиту Ковальов наголосив, що йдеться про окрему категорію військовополонених, яка через тяжкі поранення потребує особливої уваги під час формування майбутніх обмінів.

Нагадаємо, на території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

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За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров'ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.

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Теги: теракт Верховна Рада Оленівка

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