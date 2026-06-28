Один із авторів Основного Закону: депутати повинні вилучити з Конституції України згадку про російську мову

«Російська мова не входить до складу мов національних меншин, а виглядає як самостійна, певною мірою привілейована над іншими мовами», каже Михайло Косів

Народний депутат Верховної Ради п’яти скликань, дисидент Михайло Косів наполягає: Верховна Рада IX скликання мусить виправити «промосковські настрої Ради II скликання – негайно вилучити з Конституції України згадку про російську мову». Про це він зазначив в інтерв’ю «Главкому».

Колишній політик пригадав, як тридцять років тому пропонував статтю 10 Конституції викласти так: «В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин». Натомість провладна комуністична більшість була непоступливою і відстояла свій варіант про те, що «в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України».

витяг із Конституції України

«Можете собі уявити: з цієї конструкції випливає, що російська мова не входить до складу мов національних меншин, а виглядає як самостійна, певною мірою привілейована над іншими мовами!» – наголосив Косів.

За його словами, запекла дискусія точилася за те, чи треба ставити кому після слова «російської», чи писати сполучник «і», додавши слово «інших» «мов національних меншин».

«Дискусія перекинулася і до Президії Верховної Ради, куди я теж входив. І тоді керівник депутатської групи із Криму Микола Багров каже: «Ми проголосуємо за це, якщо Народний Рух підтримає розділ про Автономну Республіку Крим». Переказую ситуацію представникам нашої фракції. Що ж, Чорновіл каже: «Нема ради. Мусимо погодитися. Але вимагатимемо ще й української символіки». Так і сталося», – розповів екснардеп.

«Сьогодні ж, я переконаний, настав час, аби Верховна Рада IX скликання виправила промосковські настрої Ради II скликання – негайно вилучила з Конституції України згадку про російську мову. Тим паче, що п’ятий рік триває загальноукраїнська визвольна війна проти Московії, яку вона веде, як заявляє, за свою мову», – додав Михайло Косів.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 червня 2026 року Україна відзначає 30-річницю з дня ухвалення своєї Конституції.

«Рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України. Суверенної. Самостійної. Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної. З Днем Конституції України!» – привітав співгромадян президент Володимир Зеленський.