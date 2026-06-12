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Україна погодила нові права для угорської меншини: що зміниться

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна погодила нові права для угорської меншини: що зміниться
Качка розповів, які вимоги Будапешта погодила Україна
скріншот з відео

Уряд розкрив деталі домовленостей із Будапештом, які роками залишалися предметом суперечок між двома країнами

Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо більшості питань, пов'язаних із правами угорської національної меншини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки під час години запитань до уряду.

Домовленості щодо використання угорської мови та символіки

Серед узгоджених змін – можливість дублювання написів угорською мовою, використання символіки нацменшин та окремі нововведення у сфері освіти. Домовленості передбачають низку заходів у місцях компактного проживання угорської меншини.

Йдеться, зокрема, про можливість дублювання угорською мовою назв вулиць, дорожніх знаків, вивісок державних установ та інформаційних стендів. Також планується розширення можливостей використання символіки національних меншин під час відзначення пам'ятних дат і культурних заходів.

«Заходи, які передбачені планом... щодо можливостей дублювання в місцях їх проживання назв вулиць, можливостей використання символіки національних меншин під час святкування пам’ятних дат національних меншин, інші речі – будуть реалізовані», – зазначив Качка.

Зміни в освіті для угорської меншини

Окремий блок домовленостей стосується освітньої сфери. За словами віцепрем'єра, серед узгоджених питань є можливість для учнів спілкуватися угорською мовою під час перерв у навчальних закладах.

Качка наголосив, що більшість із цих положень не є новими для української сторони. За його словами, Київ уже раніше пропонував аналогічні кроки для врегулювання суперечностей із Будапештом. Однак попередній уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном не погоджувався на такі компроміси.

Ситуація змінилася після приходу до влади команди прем'єр-міністра Петера Мадяра. Саме за нової угорської влади сторони змогли просунутися у врегулюванні питання прав національних меншин.

Що залишається невирішеним

Як зазначив Качка, наразі Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо 10 із 11 пунктів, які раніше висував Будапешт. Єдиним питанням, яке залишається неврегульованим, є представництво національних меншин у Верховній Раді України.

Раніше, Угорщина погодилася розблокувати виділення Україні €6,6 млрд з Європейського фонду миру. Кошти можуть бути використані для посилення української протиповітряної оборони.

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Теги: Верховна Рада Угорщина Україна

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