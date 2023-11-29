Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
Продавчиня спецій на Ізмаїльському центральному ринку вимагала використовувати російську або узбецьку мову при спілкуванні
фото з відкритих джерел

Інцидент трапився декілька тижнів тому на Ізмаїльському центральному ринку

У результаті мовного скандалу, що виник нещодавно на Ізмаїльському центральному ринку, влада взяла під контроль ситуацію та вирішила провести перевірку щодо дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це йдеться у відповіді Уповноваженого із захисту державної мови на запит від жительки Саф’янівської громади, яка стала свідком порушення мовного закону.

Інцидент трапився декілька тижнів тому на Ізмаїльському центральному ринку. Продавчиня спецій вимагала від жительки Саф’янівської громади Наталії Осики використовувати російську або узбецьку мову при спілкуванні. Наталія відмовилася, посилаючись на Закон України, який зобов’язує використовувати державну мову в обслуговуванні. У відповідь на це продавчиня почала ображати та назвала її нацисткою. Деякі інші продавці ринку встали на захист Наталії, визначивши цей випадок як порушення мовного закону.

Так, Наталія звернулася до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. У відповіді йдеться про те, що ухвалено рішення про здійснення державного контролю за застосуванням української мови на Ізмаїльському центральному ринку відповідно до першого абзацу частини 1 статті 56 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».Тарас Кремінь підкреслив, що це рішення прийнято на підставі інформації, наданої Наталією Осикою, і результатів інших звернень громадян.

Уповноважений також зазначив, що розглядається питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності продавчині. Очікується, що перевірка буде проведена не лише щодо мови обслуговування, але й вивісок торгових точок на ринку.

Відповідь Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя на звернення Наталії Осики
Відповідь Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя на звернення Наталії Осики
фото: Facebook/Наталія Осика

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення мовного закону

Раніше зірка «Довбуша», актор Олексій Гнатковський пояснив, чому українська мова та культура важлива під час війни.

До слова, відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову.

Читайте також: «Російськомовні громадяни» – хто це і як їх розпізнати? Що кажуть юристи і мовознавці
Теги: Одеса скандал українська мова Тарас Кремінь ринок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На дорогах Одещини знято всі обмеження руху
На дорогах Одещини знято всі обмеження руху
Сьогодні, 09:09
Через дії РФ ОБСЄ не має затвердженого голови всього за півтора місяця до нового року
РФ блокує роботу ОБСЄ: що відомо про міжнародний скандал
Вчора, 10:17
Співзасновник маркетингового агентства Tabasco Олександр Смірнов обурився через слова військового про українську мову
Відомий бізнесмен звинуватив військового «у розколі суспільства» через українську мову
24 листопада, 19:02
Наразі тривають першочергові слідчі дії
Правоохоронці викрили бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню
19 листопада, 17:32
Володимир Зеленський розповів про російський план дезінформації під нібито кодовою назвою «Майдан-3»
Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
18 листопада, 10:45
«Науковий авторитет Фаріон беззаперечний»
Поверніть Фаріон
18 листопада, 07:41
У місці оголошено повітряну тривогу
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
10 листопада, 19:59
Омбудсмен переконаний, що треба посилити мовні вимоги на всіх рівнях освіти
Чи можуть учні та вчителі спілкуватись на перервах російською: відповідь мовного омбудсмена
31 жовтня, 09:45
Метал вольфрам активно використовується у оборонній промисловості
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
31 жовтня, 08:13

Новини

В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці
В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста
Одеська міська рада виплатить 20 тис. грн кожному мобілізованому жителю міста
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
На дорогах Одещини знято всі обмеження руху
На дорогах Одещини знято всі обмеження руху
СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «шахедів» по Одесі
СБУ викрила колаборантку, яка скоригувала десятки «шахедів» по Одесі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
На Київщині прогриміли вибухи
37K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
27K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
19K
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні
12K
Помер ексголова ДСНС Бочковський
8895
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів

Новини

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Сьогодні, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua