Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував

Інцидент трапився декілька тижнів тому на Ізмаїльському центральному ринку

У результаті мовного скандалу, що виник нещодавно на Ізмаїльському центральному ринку, влада взяла під контроль ситуацію та вирішила провести перевірку щодо дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це йдеться у відповіді Уповноваженого із захисту державної мови на запит від жительки Саф’янівської громади, яка стала свідком порушення мовного закону.

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Інцидент трапився декілька тижнів тому на Ізмаїльському центральному ринку. Продавчиня спецій вимагала від жительки Саф’янівської громади Наталії Осики використовувати російську або узбецьку мову при спілкуванні. Наталія відмовилася, посилаючись на Закон України, який зобов’язує використовувати державну мову в обслуговуванні. У відповідь на це продавчиня почала ображати та назвала її нацисткою. Деякі інші продавці ринку встали на захист Наталії, визначивши цей випадок як порушення мовного закону.

Так, Наталія звернулася до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. У відповіді йдеться про те, що ухвалено рішення про здійснення державного контролю за застосуванням української мови на Ізмаїльському центральному ринку відповідно до першого абзацу частини 1 статті 56 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».Тарас Кремінь підкреслив, що це рішення прийнято на підставі інформації, наданої Наталією Осикою, і результатів інших звернень громадян.

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Уповноважений також зазначив, що розглядається питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності продавчині. Очікується, що перевірка буде проведена не лише щодо мови обслуговування, але й вивісок торгових точок на ринку.

Відповідь Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя на звернення Наталії Осики фото: Facebook/Наталія Осика

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення мовного закону.

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