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Мінкульт міняє керівника Хору Верьовки. Причина – скандальне інтерв’ю?

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мінкульт міняє керівника Хору Верьовки. Причина – скандальне інтерв’ю?
Ігор Курилів уже чотири з половиною роки керує Хором Верьовки у статусі виконувача обов’язків
фото: Єлизавета Жабська, glavcom.ua

Ймовірне представлення нового очільника легендарного колективу відбудеться вже 29 червня

Міністерство культури України готується призначити нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел у відомстві.

Виконувачем обов’язків генерального директора та художнього керівника Хору Верьовки є Ігор Курилів. У минулому він був директором-розпорядникому цього ж колектику, а ще раніше директором концертних програм співачки Софії Ротару. У статусі виконувача обов’язків Курилів очолює хор уже понад чотири з половиною роки. За цей час Мінкульт так і не підписав із ним повноцінного контракту.

Напередодні появи інформації про звільнення Курилів дав велике інтерв’ю «Главкому». У ньому керівник колективу вперше прямо заговорив про проблеми національного колективу. Йшлося про вимушені неоплачувані відгули та малий порівняно з іншими художніми колективами такого рівня і статусу відсоток бронювання артистів-чоловіків. За словами джерел видання, саме оприлюднення інформації про ці проблеми могли спровокувати кадрові зміни.

У понеділок, 29 червня, о 12:30 відбудуться збори колективу Хору Верьовки, на яких буде представлено остаточне рішення Мінкульту. За даними поінформованих джерел редакції, ймовірним наступником Куриліва може стати Вадим Яценко – головний хормейстер Львівської опери та художній керівник Львівського муніципального хору «Гомін», який став популярним в останні роки завдяки розкрутці в соцмережах.

Раніше джерела «Главкома» в Мінкульті підтверджували: заміну керівникові Хору Верьовки почали шукати ще до приходу на посаду міністерки Тетяни Бережної. Серед потенційних кандидатів в очільники національного колективу розглядався і Вадим Яценко. Під його керівництвом львівський хор «Гомін» несподівано прогримів на всю країну, стрімко комерціалізувався і нині активно гастролює та показує вражаючі касові результати. Як наслідок, торік Яценко отримав від президента почесне звання «Заслужений артист України».

«Главком» звернувся до Вадима Яценка за підтвердженням ймовірного призначення. Проте він відмовився коментувати інформацію. Редакція зателефонувала і заступнику міністерки культури Євгену Лавру. Останній теж ані підтвердив, ані спростував повідомлення, мовляв нічого про кадрові зміни в легендарному колективі не знає і порадив журналістам писати офіційний запит.

У 2025 році Вадим Яценко отримав від президента почесне звання «Заслужений артист України»
У 2025 році Вадим Яценко отримав від президента почесне звання «Заслужений артист України»
фото: Львівський органний зал/Facebook

Вектор на «омолодження»

У той же час один із екскерівників Мінкульту на умовах офрек розповів «Главкому», що профільне міністерство давно обрало «вектор на омолодження» керівників творчих колективів. Стосовно потенційної кандидатури Яценка співрозмовник відгукується позитивно: «Вадим Яценко зараз формально – головний хормейстер Львівської опери. За сумісництвом, працює керівником хору «Гомін» Львівського органного залу».

За словами колишнього очільника Мінкульту, хор «Гомін» і хор імені Верьовки мають різні спрямування. Тож якщо Яценко очолить другий колектив, то його розвиток може піти іншим шляхом.

«Скажімо, не дослідження автентичної спадщини і традиційне виконання, а, можливо, вони підуть якраз у напрямок популяризації української музики, як один із варіантів… Бо традиційне виконання народних пісень, яке було в Хорі Верьовки – це не формат Яценка. Можливо, певні сучасні обробки будуть чи інші хорові варіанти. Як хормейстер та аранжувальник, він гарний спеціаліст, тут без сумніву», – вважає співбесідник видання.

І додав: традиційна хорова культура у світі потроху занепадає.

«Будемо чесними: хорова культура ще тримається, наприклад, у Литві, Естонії… Хори, звісно, є і працюють при оперних театрах, при філармоніях, але народних майже ніде вже немає. Народні у світі поступово сходять з порядку денного мистецьких афіш. Тому, можливо, Яценко і захоче додати щось нове в Хор Верьовки. В принципі, я не вважаю, що це погано. Думаю, стати керівником національного, знаного колективу – це певна спокуса для нього», – зауважив екскерівник Мінкульту.

Нагадаємо, що Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки зіткнувся з нестачею чоловіків у складі колективу через мобілізацію та обмежені можливості бронювання працівників, розповідав в інтерв’ю «Главкому» генеральний директор та художній керівник хору Ігор Курилів.

Крім того, через нестачу державного фінансування колектив Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки довелося перевести на чотириденний робочий тиждень.

До слова, Керівник Хору Верьовки Ігор Курилів, який нині очолює колектив та займається його розвитком,  розповів, яким бачить майбутнє хору.

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Теги: Хор Верьовки хор Мінкульт кадрові зміни

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