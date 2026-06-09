Керівник Хору Верьовки розказав, чому перевів артистів на чотириденку

Ігор Курилів: «Мені в місяць не вистачає 1,94 млн грн лише до зарплатні»

Через нестачу державного фінансування колектив Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки довелося перевести на чотириденний робочий тиждень. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник хору Ігор Курилів.

Заклад щомісяця стикається з дефіцитом коштів на виплату заробітних плат працівникам. «Тому я колектив перевів на чотириденку. Мені в місяць не вистачає 1,94 млн грн лише до зарплатні. І на рік 22,3 млн грн не вистачає до плану. Тому я мушу крутитися, як білка в колесі. Державного фінансування бракує», – сказав він.

Керівник колективу пояснив, що через такий режим роботи працівники щомісяця втрачають частину заробітку, оскільки змушені брати неоплачувані відгули.

Водночас Курилів не погодився з оцінками, що артисти хору отримують високі зарплати. За його словами, артист вищої категорії заробляє близько 35 тис. грн на місяць. «Артист вищої категорії отримує 35 тис. грн. Якось у Верховній Раді говорили, що це високі оклади. Люди добрі, які високі оклади? Артисти тут зі всієї України з'їхались, ми відібрали найкращі голоси, яких ще спробуй знайти. Вони платять за квартиру, проїзд, утримують сім’ї. 35 тис. грн – це копійки», – зазначив керівник хору.

На уточнення, чи пов’язане скорочення фінансування з повномасштабною війною, Курилів відповів ствердно. «Так, люди від цього страждають, тому що в них чотири дні недоплачено в місяць», – наголосив він.

Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки є одним із найвідоміших мистецьких колективів України. Хор було створено у 1943 році. За десятиліття діяльності колектив став одним із символів української народної музики та представляв Україну на міжнародних фестивалях і концертних майданчиках у десятках країн світу.

Нагадаємо, Державна служба статистики України повідомила, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2026 року становила 30 515 грн. Порівняно з березнем цей показник зріс на 0,5%.

Найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксовано у Києві – 48 003 грн. Друге місце посіла Київська область із показником 30 584 грн. Найнижчі середні зарплати у квітні були у Кіровоградській області – 21 199 грн та Чернівецькій області – 21 687 грн.