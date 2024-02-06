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«Нічого не зрозуміли». Українське товариство глухих відреагувало на переклад нацвідбору Євробачення

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Нічого не зрозуміли». Українське товариство глухих відреагувало на переклад нацвідбору Євробачення
Перекладачки нацвідбору жестовою мовою Катерина Заботкіна (ліворуч) та Ольга Буназів
фото: Instagram / katrincare

Цього року вперше фінал нацвідбору на «Євробачення» супроводжувався перекладом жестовою мовою

В Українському товаристві глухих заявляють, що подача матеріалу національного відбору на конкурс «Євробачення-2024» жестовою мовою здійснювалася на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

«Якщо говорити про те, що це був переклад, який здійснювався з метою забезпечення безбар'єрності для аудиторії людей із порушеннями слуху, то зазначимо: так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують, але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестової мови.

Про це вже кілька днів дуже багато говорять у спільноті глухих. Глухі люди кажуть просто: «Я нічого не зрозумів», – повідомили в Українському товаристві глухих у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» з посиланням на першого заступника голови Тетяну Кривко.

У зв'язку з цим в організації констатували, що подача матеріалу Нацвідбору на «Євробачення-2024» здійснювалася на аматорському рівні та з переважно власною інтерпретацією матеріалу.

«Найсумніше в цій історії те, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують. Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою», – заявили в Українському товаристві глухих.

Також у товаристві закликали до використання якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.

Раніше в «Суспільному» повідомляли, що 2024 року вперше фінал нацвідбору на «Євробачення» супроводжувався перекладом жестовою мовою. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна.

Зауважимо, сурдоперекладачка, яка захопила мережу під час нацвідбору Євробачення, розповіла про роботу на конкурсі.

Катерина – виконавиця пісень, але, як вона сама сказала, не є перекладачем. Жестову мову вона почала вивчати самостійно. За словами виконавиці, коли вона зрозуміла, що жестовою мовою можна співати пісень, це її настільки надихнуло, що вона почала вивчати її вдома та репетирувати перед дзеркалом.

Також стало відомо, що одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП. Ольга Буназів з Чернівців просуває кремлівські наративи.

Нагааємо, переможцем національного відбору «Євробачення-2024» стали alyona alyona та Jerry Heil з композицією Teresa & Maria. Вони отримали високі бали бали від журі та глядачів і тепер представлятимуть Україну у Швеції. 

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Теги: Євробачення конкурс українці Україна жестова мова Jerry Heil

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