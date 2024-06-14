Померла заслужена артистка України Христина Трач

Христина Трач працювала балериною у Львівському академічному театрі опери і балету з 1996 року

У 44 роки пішла з життя працівниця Львівської національної опери

У Львові померла балерина, заслужена артистка України Христина Трач. Їй було 44 роки. Про її смерть повідомили у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької 13 червня.

«Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени (1996–2022 рр.), заслуженої артистки України Трач Хистини Мирославівни.

Скорботно переживаємо цю втрату і висловлюємо щире співчуття родині та близьким покійної», – йдеться в повідомленні.

Прощання відбудеться в суботу 15 червня з 10:00 до 11:00 у фойє Львівської національної опери.

Про Христину Трач

Колеги розповіли, що Христина Трач почала працювати балериною у Львівському академічному театрі опери і балету у 1996 році, ще під час навчання у класичному відділенні Львівського державного училища культури і мистецтв.

Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, звернула на себе увагу публіки і педагогів як здібна, талановита, молода артистка балету, яка володіла чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Працюючи в балетній трупі, ввійшла в усі сольні номери вистав. Із кожним роком, окрім сольних танців, кількість провідних партій зростала.

Репертуар провідної солістки налічував понад 20 партій, серед яких: Нікія, Гамзатті, Кітрі, Вулична танцівниця, Володарка дріад («Баядерка», «Дон Кіхот» Л. Мінкуса), Жізель, Мірта («Жізель» А. Адана), Медора («Корсар» А. Адана), Сванільда («Коппелія» Л. Деліба), Соломія Крушельницька («Повернення Баттерфляй» Дж. Пуччіні-М. Скорика) та інші.

Разом із трупою театру брала участь у закордонних фестивалях і концертах.

Нагадаємо, що на війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач. Йому було 37 років.

Крім того, у віці 40 років загинула військовослужбовиця, активістка Шура Рязанцева з позивним Ялта. Шура Рязанцева народилася у Криму. Під час Революції Гідності жінка рятувала поранених учасників з Інститутської вулиці. Її історія увійшла до документальної стрічки «Жіноче обличчя революції». Згодом стало відомо, що Шура Рязанцева померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Раніше на фронті загинув один із фотографів Збройних сил України, чоловік заступниці голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Анни Кирій Арсен Федосенко.