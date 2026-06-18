«Рамштайн», повернення тіл загиблих Україні. Головне за 18 червня 2026

Дайджест новин 18 червня 2026 року

Відбулося засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Росія повернула в Україну тіла 522 загиблих. Також Рада розблокувала використання коштів ЄС для фінансування сектору оборони.

«Главком» склав добірку головних подій 18 червня.

«Рамштайн»

Глава України під час відкриття засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» заявив, що Україна має інструменти, які є достатньо сильними, щоб змусити Росію рухатися до ситуації, коли дипломатія стане єдиним варіантом.

За словами Зеленського, Україна та Німеччина роблять важливий спільний крок: сторони вже мають певні технології, а міністри оборони підписали відповідну угоду для поєднання цих можливостей. Президент додав, що Україна вдячна країнам, які ухвалили рішення зробити нові внески до програми PURL.

РФ повернула в Україну тіла 522 загиблих

За результатами репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До України повернули тіла 522 загиблих громадян, які, за твердженням російської сторони, є українськими військовослужбовцями. Репатріація відбулася завдяки масштабній спільній роботі українських профільних відомств та міжнародному посередництву.

Наслідки удару по Московському НПЗ

На Московському НПЗ горять резервуари та стратегічні установки фото: Reuters

Атака безпілотників на Московський нафтопереробний завод «Газпромнафти» в ніч на 18 червня завдала серйозної шкоди одному з ключових виробничих об'єктів підприємства. Під удар потрапила сучасна технологічна установка Euro+, яка вважається серцем заводу.

Розблоковано використання коштів ЄС для фінансування сектору оборони

Верховна Рада ухвалила рішення, яке дозволяє завершити процедуру внесення змін до державного бюджету та залучити додаткове фінансування ЄС для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони.

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