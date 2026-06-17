Удар по Лаврі: рятувальники зводять тимчасовий дах над пошкодженою частиною Успенського собору
До робіт залучено понад 100 чоловік особового складу рятувальників та 24 одиниці спеціальної техніки
У Києво-Печерській лаврі тривають аварійно-відновлювальні роботи на даху Свято-Успенського собору, який спалахнув внаслідок масованої ворожої атаки на столицю. Про це станом на ранок сьогодні, 17 червня, повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».
Наразі рятувальники відновлюють перекриття пошкодженої покрівлі історичної пам'ятки, щоб захистити будівлю та її внутрішнє оздоблення від дощів та інших погодних факторів.
«До ремонтно-відновлювальних робіт залучено понад 100 чоловік особового складу рятувальників та 24 одиниці спеціальної техніки», – йдеться у повідомленні.
Аби врятувати унікальні інтер'єри та розписи храму від надмірної вологи, у самому приміщенні Свято-Успенського собору розгорнули спеціальну потужну установку для просушування.
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.
У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.
Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.
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