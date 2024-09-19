Україна та Чехія будуть спільно оцифровувати пам'ятки культури

Старт проєкту запланований на весну 2025 року. Він триватиме два роки

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України і Міністерство культури Чехії навесні 2025 року розпочинають дворічний проєкт, спрямований на збереження пам’яток культурної спадщини України шляхом оцифрування. Про це повідомляє пресслужба мінкульту.

«В Україні запускають проєкт ARK III (Ковчег), що реалізується в рамках ініціативи «Підтримай українську культуру» і спрямований на збереження культурної спадщини за допомогою цифровізації», – ідеться у повідомленні.

Відповідну декларацію у Львові підписали Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» та Міністерство культури Чеської Республіки.

Старт проєкту запланований на весну 2025 року. Він триватиме два роки.

За словами заступниці міністра культури та стратегічних комунікацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасії Бондар, перемовини про реалізацію та підготовка проєкту з колегами з Міністерства культури Чехії тривали понад рік. Це вже не перший досвід співпраці для збереження та оцифрування пам’яток культурної спадщини, зауважила вона.

«Проєкт передбачає роботу двох мобільних станцій вартістю 10 та 20 млн крон, що дозволять оцифрувати старовинні манускрипти та зробити 3D-сканування культурних об’єктів», – повідомив директор Фонду родини Карела Комарека Любош Веселий. Ця організація забезпечує фінансову підтримку ініціативи, зазначили у МКСК.

Базовим центром для навчання українських фахівців стане Національний заповідник «Києво-Печерська лавра».

За словами генерального директора заповідника Максима Остапенка, першим кандидатом на оцифрування є один з музеїв Маріуполя.

«Найближчим часом у Києво-Печерській лаврі будуть виставлені декілька експонатів, які збереглися з того знищеного музею, який в Маріуполі повністю згорів. І найближчим часом ми будемо вести перемовини з оцифрування цих реліквій, які дуже важливі для історії міста Маріуполя та його громади», – зазначив Остапенко.

У мобільних центрах працюватимуть команди з трьох фахівців. Вони зможуть швидко пересуватися по всій території України. Оцифрування можна буде здійснювати безпосередньо у спеціально обладнаному фургоні та в музеях.

«Це допоможе зберегти культурну спадщину, попри спроби її знищення з боку російського агресора», – підкреслив заступник міністра культури Чехії Ондржей Храст.

Проєкт ініційований Міністерством культури та стратегічних комунікацій України і Міністерством культури Чехії. Він буде реалізований Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» у співпраці з чеським Фондом родини Карела Комарека (KKFF).