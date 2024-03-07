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Після скандалу з виставкою про «розквіт» окупованого Маріуполя, Італія покаже твори українського митця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після скандалу з виставкою про «розквіт» окупованого Маріуполя, Італія покаже твори українського митця
Виставка присвячена конкретним подіям та місцям, пов'язаним із війною, таким як Буча, Маріуполь, Ірпінь, Херсон і Вінниця
фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Більшість робіт художника створено після початку російського вторгнення в Україну

Сьогодні, 7 березня, Італійська галерея Galleria Civica Cavour в Падуї відкривається виставка скульптур, які присвячені зруйнованим українським містам: Бучі, Маріуполю, Ірпіню, Херсону, Вінниці. Роботи належать художнику Олександру Животкову. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Після скандалу з виставкою про «розквіт» окупованого Маріуполя, Італія покаже твори українського митця фото 1

Як зазначається, у галереї Galleria Civica Cavour в італійському місті Падуя 7 березня відбудеться відкриття унікальної виставки «Священні скрижалі України. Олександр Животков» скульптурних рельєфів та контррельєфів, автором яких є сучасний український художник.

За його авторством понад 30 творів, виготовлених із картону, каменю та дерева, вперше представлять італійському глядачеві.

Більшість робіт художника створено після початку російського вторгнення в Україну.

Після скандалу з виставкою про «розквіт» окупованого Маріуполя, Італія покаже твори українського митця фото 2

Виставка присвячена конкретним подіям та місцям, пов'язаним із війною, таким як Буча, Маріуполь, Ірпінь, Херсон і Вінниця.

«Цією виставкою ми хочемо висловити співпереживання нашої мерії і нашого міста українському народові з надією, що завдяки культурі можуть бути створені умови для повернення миру та відновлення поваги до міжнародного права», – зауважив асесор з питань культури міста Падуї Андреа Колазіо.

Після скандалу з виставкою про «розквіт» окупованого Маріуполя, Італія покаже твори українського митця фото 3

Олександр Животков – відомий український художник, знаковий для покоління Нової хвилі, що накрила українське мистецтво на початку і в середині 1990-х років. Від колег та колежанок буремної і надзвичайно цікавої сторінки вітчизняного арту Олександра відрізняють унікальна техніка, свідомий мінімалізм і особлива, притаманна тільки йому смурна поезія монохромності.

Раніше повідомлялося, що Італія готувала виставку про те, як Маріуполь переживає «відновлення» після захоплення міста російськими окупантами. Україна назвала цей захід пропагандистським. Згодом Італія скасувала виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя.

Теги: художник Італія Буча виставка Маріуполь мистецтво

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