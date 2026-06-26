НАБУ викрило свого працівника на переправленні ухилянтів за кордон

НАБУ підкреслило, що для всебічного та об'єктивного з'ясування всіх обставин розпочато досудове і службове розслідування

Національне антикорупційне бюро заявило, що викрило свого співробітника на незаконному переправленні людей за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Під час здійснення заходів внутрішнього контролю Управління внутрішнього контролю НАБУ встановило обставини, які можуть свідчити про причетність одного з працівників Бюро до дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України», – йдеться у повідомленні.

НАБУ підкреслило, що для всебічного та об'єктивного з'ясування всіх обставин розпочато досудове і службове розслідування. На час проведення службового розслідування працівника відсторонили від виконання посадових обов'язків.

«НАБУ дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів протиправної поведінки з боку своїх працівників. За результатами розслідування буде ухвалено рішення відповідно до вимог законодавства», – зауважило Бюро.

До слова, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 64-річному жителю регіону, який організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у €18 тис.

Також у Києві затримали 34-річного чоловіка, який продавав фіктивне працевлаштування на критично важливих об'єктах для уникнення мобілізації. Свої послуги він оцінив у $1,7 тис. Киянин підшукував чоловіків призовного віку та запевняв, що має вплив на осіб, уповноважених приймати рішення щодо працевлаштування на критично важливі підприємства, де працівникам оформлюють офіційне бронювання.