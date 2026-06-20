Музичні гастролі виявилися схемою. Ексочільник Мінкульту Карандєєв отримав підозру

Слідство вважає, що під виглядом учасників музичного гурту за кордон виїхали вісім чоловіків призовного віку, які так і не повернулися до України

Колишньому виконувачу обов’язків міністра культури та інформаційної політики України повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Ростислава Карандєєва, який понад рік очолював міністерство у статусі т.в.о.

У коментарі «Главкому» Ростислав Карандєєв підтвердив факт отримання підозри. За його словами, наступного тижня він має з’явитися на допит до слідчого.

Слідство вважає, що саме цей документ став підставою для перетину кордону. У підозрі зазначено, що з України виїхали вісім чоловіків призовного віку. За даними правоохоронців, жоден із них до України не повернувся. У результаті, за даними слідства, вони залишилися за кордоном.

Саме через це прикордонники спочатку відмовили їм у перетині державного кордону. Однак після цього, за даними слідства, керівник міністерства повторно звернувся до Державної прикордонної служби з листом, у якому просив сприяти виїзду цих осіб уже як учасників музичного гурту.

Слідство вважає, що саме цей документ став підставою для перетину кордону. У результаті, за даними правоохоронців, вісім чоловіків призовного віку виїхали з України та досі не повернулися.

В Офісі генпрокурора наголосили, що під час воєнного стану будь-які рішення щодо виїзду військовозобов’язаних громадян мають особливе значення для державної безпеки.

«Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми. І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою», – зазначили у відомстві.

Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Національної поліції України. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати можливі додаткові епізоди та інших осіб, які могли бути причетними до організації схеми.

Нагадаємо, що в березні 2025 року в інтерв'ю «Главкому» тодішній виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв визнавав випадки неповернення з-за кордону чоловіків, які виїжджали за листами сприяння Мінкульту. За його словами, під час гастролей окремих творчих колективів за межами України залишалися від трьох до п'яти учасників.