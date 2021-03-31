Голова Чернігівської ОДА вакцинувалася від Covid-19

Чиновниця попередньо порадилася з лікарями, оскільки зараз вигодовує немовля

Минулої осені Оксана Коваленко перехворіла на коронавірус

Голова Чернігівської облдержадміністрації Анна Коваленко вакцинувалась від коронавірусу.

Про це вона написала у Facebook.

«Сьогодні я публічно, в Чернігівській обласній лікарні, зробила щеплення від Covid-19 вакциною CoviShield», –заявила очільниця області.

Коваленко додала, що попередньо порадилася з лікарями, оскільки зараз вигодовує немовля.

Інше питання стосувалось часу для вакцинації, адже минулої осені Коваленко перехворіла на коронавірус.

На рішення вакцинуватися, за її словами, вплинуло бажання показати приклад і те, що з 29 березня Чернігівщина – в «червоній» зоні.

Нагадаємо, уряд визнав п'ять летальних випадків після щеплення. Щодо кожного ведеться розслідування.

Напередодні повідомлялося, що експерти проаналізували побічні ефекти від щеплень від коронавірусу в період з 24 лютого по 28 березня. Після майже 200 тисяч доз щеплень відсоток побічних ефектів склав 0,35%.

Станом на 31 березня в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

Додамо, що сьогодні стало відомо, коли українців почнуть колоти вакциною CoronaVac. Це може статися після 9 квітня.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Лише найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer. Також головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що український уряд отримав підтвердження про поставку додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму Covax.