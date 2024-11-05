Кабмін відновив держконтроль за якістю ліків

З 1 січня 2025 року буде відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів

Відповідні зміни до постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 були ухвалені на засіданні уряду

З 1 січня 2025 року буде відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів. Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» були ухвалені на засіданні уряду.

«Передбачено відновлення з 01.01.2025 року здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 06.04.2016 № 282», - йдеться у повідомленні.

Також відновлюєтся державний нагляд за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабміну від 30 листопада 2016 року № 929.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон щодо маркування лікарських засобів. Як йдеться у пояснювальній записці, метою закону є гармонізація вимог національного законодавства щодо маркування лікарських засобів до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 року «Про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів призначених для застосування людиною».