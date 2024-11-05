Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Кабмін відновив держконтроль за якістю ліків

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін відновив держконтроль за якістю ліків
З 1 січня 2025 року буде відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів
фото: Аптечна професійна асоціація України

Відповідні зміни до постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 були ухвалені на засіданні уряду

З 1 січня 2025 року буде відновлено державний контроль за якістю лікарських засобів, а також дотриманням ліцензійних умов з виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів. Як повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до постанови КМУ від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» були ухвалені на засіданні уряду.

«Передбачено відновлення з 01.01.2025 року здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 06.04.2016 № 282», - йдеться у повідомленні. 

Також відновлюєтся державний нагляд за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабміну від 30 листопада 2016 року № 929.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон щодо маркування лікарських засобів. Як йдеться у пояснювальній записці, метою закону є гармонізація вимог національного законодавства щодо маркування лікарських засобів до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 року «Про Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів призначених для застосування людиною».

Читайте також:

Теги: перевезення виготовлення ліки Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві
Тютюнова фабрика у Києві виготовляла підроблені сигарети відомих світових брендів (фото)
Вчора, 12:48
Нова розробка «Сталевого фронту» Ріната Ахметова: захисні екрани для “Козаків”
Сталевий фронт Ахметова виготовив захисні екрани для бронеавтомобілів «Козак»
Вчора, 12:24
В «Укрзалізниці» з 15 грудня запрацює новий графік, який буде презентований протягом листопада
«Укрзалізниця» анонсувала розширення міжнародних та внутрішніх сполучень
Вчора, 11:11
Діти, які виїхали рік чи два тому, перестають отримувати українську освіту, бо вирішили назавжди залишитися за кордоном
«Учити просто не буде кого». Освітянин б'є на сполох, діти покидають Україну
3 листопада, 21:33
Обмін даними через електронну систему допоможе прискорити реалізацію норм Кодекс адміністративного судочинства про обмеження ухилянтів у праві керування авто
Кабмін прискорив процедури для обмеження ухилянтів права керувати автомобілем
29 жовтня, 11:11
Будівництво підземних шкіл стало необхідністю в умовах агресії РФ проти України
Таємниця на мільярд. Де, хто і як будує будує підземні школи Тендерні хроніки
28 жовтня, 11:15
До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних
Зупинка бронювання: Європейська бізнес-асоціація звернулася з пропозицією до уряду
21 жовтня, 15:37
Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачуватимуть засуджені або їх родичі
Ув'язнені зможуть законно виїжджати з колоній: Кабмін схвалив проєкт закону
15 жовтня, 15:26
Чоловік безпричинно вдарив кулаком по склу касової зони, розбив його, а потім втік з місця події
У Києві чоловік розбив вітрину аптеки, аби йому продали заспокійливе: який вирок виніс суд
9 жовтня, 09:43

Здоров'я

Кабмін відновив держконтроль за якістю ліків
Кабмін відновив держконтроль за якістю ліків
Ендокринолог назвала єдиний продукт, який взагалі не потрібен здоровій людині
Ендокринолог назвала єдиний продукт, який взагалі не потрібен здоровій людині
Стало відомо, скільки компаній в Україні мають право надавати медичні послуги
Стало відомо, скільки компаній в Україні мають право надавати медичні послуги
Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова
Лікарні отримали критичне обладнання від молодіжної ініціативи «Надія» та Фонду Дениса Парамонова
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-5 листопада: якою буде сонячна активність
«Бодіпозитив – шкідливий тренд». Розмова з ендокринологом про війну, стрес, діабет та ожиріння
«Бодіпозитив – шкідливий тренд». Розмова з ендокринологом про війну, стрес, діабет та ожиріння

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2024
9590
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
6510
На Курщині працює найкраща техніка ЗСУ, тоді як на Сході йдуть критично важливі бої – Forbes
6279
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
5936
За зберігання дров без документів – штраф або в'язниця. Як українці реагують на новий законопроєкт

Новини

У Києві тривога тривала більше години
Сьогодні, 07:16
Агенти РФ втручаються в результати виборів у Молдові, США підтримують протести у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Без опадів, але із заморозками: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 05:55
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua