4 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо сьогодні йде злива — чекайте на дуже великий урожай влітку

Сьогодні не варто пліткувати і розкривати чужі секрети

Сьогодні, 4 травня, Міжнародний день пожежників, Міжнародний день безпілотника. Віряни вшановують пам'ять мучениці Пелагеї.

Що сьогодні за церковне свято

4 травня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Пелагеї. Відома як діва тарсійська у Киликії, є однією з ранніх християнських святих. Її історія пов’язана з часами гонінь на християн за часів римського імператора Діоклетіана. Пелагея була благородною дівчиною, яка вирішила не виходити заміж за земного чоловіка, а зберегти своє дівство для небесного нареченого – Ісуса Христа. Вона була хрещена таємно і, згідно з легендою, прийняла мученицьку смерть за свою віру.

Який сьогодні день в Україні і світі

4 травня святкують Міжнародний день шанобливого ставлення до курей. Цей день був заснований 2005 року організацією United Poultry Concerns і має на меті підвищити обізнаність про жорстоке поводження з курами в промисловому вирощуванні та пропагувати доброту, співчуття та повагу до цих птахів.

фото з відкритих джерел

А ще 4 травня День поширення інформації про дитячий інсульт. Припадає щорічно на першу суботу травня, щоб підвищити обізнаність про ризик інсульту у дітей та сприяти ранньому виявленню та лікуванню. Також сьогодні Всесвітній день анкілозувального спондиліту. Анкілозувальний спондиліт може викликати сильний біль, скутість і обмеження рухливості, а також може призвести до незворотного пошкодження хребта, якщо його не лікувати.

4 травня святкують День вуличного музиканта. Свято, яке припадає на першу суботу травня. Це день, коли вуличні музиканти з усього світу виходять на вулиці, щоб поділитися своєю музикою з перехожими.

фото з відкритих джерел

4 травня Міжнародний день дронів (Міжнародний день безпілотника). Припадає на першу суботу травня. Цей день був заснований 2015 року Сарою та Девідом Оніл у США. Вони провели веселі перегони на пляжі з дронами, які не лише літали та транслювали відео, але й видавали смішні звуки, що розвеселило присутніх.

4 травня святкують День відновлення стосунків, День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки), Всесвітній день щедрості, День пілатесу, Всесвітній день садівництва, Всесвітній день лабіринту та Міжнародний день пожежників.

Що не можна робити 4 травня

Заборонено різати домашню птицю на м'ясо;

Не можна стригтися і робити манікюр;

Не варто пліткувати і розкривати чужі секрети.

Народні прикмети і традиції на 4 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже на калині є квіти – можете сміливо сіяти огірки, кабачки і гарбуз;

з'явилося багато хрущів – до посушливого літа;

вранці немає роси на траві – скоро зміниться погода;

яскравий місяць та безхмарна ніч – покращиться погода;

йде злива – чекайте на дуже великий урожай влітку;

горобці літають зграями – вітер буде сильним.

Цього дня народилися:

1890 рік – український письменник, теоретик мистецтва Микола Бурлюк;

1950 рік – український скульптор, автор Пам'ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США) Прокопов Євген Йосипович;

1988 рік – український фристайліст Олександр Абраменко.

Які сьогодні іменини: Іван, Кирило, Марія, Микита, Никифор, Микола, Миколай, Пелагея.

Пам’ятні дати 4 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 травня:

1807 рік – Франція та Персія укладають Фінкенштайнський договір, що кладе початок Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії;

1838 рік – діячі культури викупляють з кріпацької неволі Тараса Шевченка;

1863 рік – починають будувати Одеську залізницю на ділянці Одеса-Балта;

1878 рік – в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше демонструє винайдений ним фонограф;

1904 рік – США отримують зону Панамського каналу в безстрокове володіння;

1904 рік – в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс починають виробництво автомобілів під назвою «Роллс-ройс»;

1915 рік – закінчується бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців;

1979 рік – Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром Великої Британії;

1986 рік – зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів;

2023 рік – під час російсько-української війни війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

Погода на 4 травня

Сьогодні, 4 травня, в Києві хмарно з проясненнями, вдень можливий дрібний дощ. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. В Одесі сонячно, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +11 вночі. У Львові +19 вдень та +10 вночі. У Харкові +18 вдень та +13 вночі. В Одесі +20 вдень та +15 вночі.