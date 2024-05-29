«Гірський шатл»: «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Карпат на 1-2 червня
Поїзд №816 Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня
АТ «Укрзалізниця» призначає «гірський шатл» зі Львова до Яремча, Татарова (Буковеля), Ворохти і Рахова на найближчі вихідні 1 та 2 червня. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Так, поїзд №816 Львів – Ворохта відправлятиметься:
- зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22;
- Івано-Франківськ 17:39 – 17:43;
- Яремче 19:10 – 19:14;
- Татарів-Буковель 19:39 – 19:41;
- Ворохта 19:52.
2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова таким розкладом руху:
- Ворохта 19:52 – 19:56;
- Ясіня 20:34 – 20:36;
- Кваси 20:59 – 21:01;
- Рахів 21:19.
У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів – Львів відправиться:
- з Рахова 2 червня о 03:48;
- Кваси 04:07 – 04:09;
- Ясіня 04:31 – 04:33;
- Ворохта 05:12 – 05:18;
- Татарів-Буковель 05:28 – 05:30;
- Яремче 06:03 – 06:07;
- Івано-Франківськ 07:50 – 07:55;
- прибуття у Львів о 10:07.
Зауважимо, що 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху. Крім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин – у дні курсування поїзда до Рахова).
До слова, Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.
«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Також стало відомо, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.
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