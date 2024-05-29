«Гірський шатл»: «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Карпат на 1-2 червня

Поїзд №816 Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 31 травня та 1 червня

АТ «Укрзалізниця» призначає «гірський шатл» зі Львова до Яремча, Татарова (Буковеля), Ворохти і Рахова на найближчі вихідні 1 та 2 червня. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Так, поїзд №816 Львів – Ворохта відправлятиметься:

зі Львова 31 травня та 1 червня о 15:22;

Івано-Франківськ 17:39 – 17:43;

Яремче 19:10 – 19:14;

Татарів-Буковель 19:39 – 19:41;

Ворохта 19:52.

2 червня поїзд продовжить свій маршрут з Ворохти до Рахова таким розкладом руху:

Ворохта 19:52 – 19:56;

Ясіня 20:34 – 20:36;

Кваси 20:59 – 21:01;

Рахів 21:19.

У зворотному напрямку поїзд №815 Рахів – Львів відправиться:

з Рахова 2 червня о 03:48;

Кваси 04:07 – 04:09;

Ясіня 04:31 – 04:33;

Ворохта 05:12 – 05:18;

Татарів-Буковель 05:28 – 05:30;

Яремче 06:03 – 06:07;

Івано-Франківськ 07:50 – 07:55;

прибуття у Львів о 10:07.

Зауважимо, що 1 червня поїзд розпочне свій маршрут зі станції Ворохта (замість Рахова) аналогічним розкладом руху. Крім того, поїзд також зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білин – у дні курсування поїзда до Рахова).

До слова, Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Також стало відомо, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.