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McDonald's готує економ-меню для споживачів у США з низьким рівнем доходів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
McDonald's готує економ-меню для споживачів у США з низьким рівнем доходів
Чи з'явиться подібне економ-меню в закладах мережі в інших країнах наразі невідомо
фото з відкритих джерел

Меню за $5 може включатиме в себе чотири страви

McDonald's працює над створенням економ-меню для американських споживачів з низьким рівнем доходів. Про це пише NBC News.

За словами співрозмовників каналу, знайомих із ситуацією, обід за $5 може включати в себе чотири страви: McChicken або McDouble, курячі нагетси з чотирьох частин, картоплю фрі та напій.

Поява нової пропозиції пов'язана із тим, що споживачі з низькими доходами починають скорочувати свої витрати, особливо на бренди фаст-фуду.

За даними Bank of America, кількість згадок про споживачів з низьким рівнем доходу в телефонних розмовах про прибутки компаній досягла найвищого рівня за останні два роки.

Генеральний директор McDonald's Кріс Кемпчінскі заявив, що компанія має бути «сфокусована на ціновій доступності», щоб привабити відвідувачів, адже «вони рахують кожен долар через підвищення цін».

Початкова пропозиція McDonald's щодо вартості обіду в $5 не є остаточною і ще може зазнати змін. Та чи з'явиться подібне економ-меню в закладах мережі в інших країнах наразі невідомо.

Нагадаємо, протягом 2024 року мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs планує відкрити свої філіали в Ужгороді, Чернівцях та передмісті Києва. Загалом компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні.

Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила у Києві свій новий заклад – він розташований неподалік від монумента «Батьківщини-мати» та мосту Патона.

Раніше через розірвання угоди із місцевим партнером, McDonaldʼs закриває всі 12 ресторанів на острівній державі Шрі-Ланка у Індійському океані.

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Теги: ресторан харчування McDonald’s долар

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