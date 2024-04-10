Удар по Липцях на Харківщині. ДСНС показала фото наслідків

У селі Липці локалізовано пожежу магазину та аптеки на загальній площі 500 кв.м

Працівники ДСНС продовжують розбирати завали та шукати людей під ними

На Харківщині тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару. Пресслужба ДСНС показала фото наслідків ворожого обстрілу села Липці.

Як повідомляють рятувальники, у селі Липці локалізовано пожежу магазину та аптеки на загальній площі 500 кв.м.

У селі Липці локалізовано пожежу магазину та аптеки на загальній площі 500 кв.м фото: Telegram/Олег Синєгубов

Близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців фото: Telegram/Олег Синєгубов

Також працівники ДСНС продовжують розбирати завали та шукати людей під ними.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні обстріляли село Липці. Внаслідок удару відомо про трьох загиблих: дівчинка 14 років, жінки 43 та 59 років.

Внаслідок удару відомо про трьох загиблих фото: dsns.gov.ua/ДСНС

На Харківщині тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Працівники ДСНС продовжують розбирати завали та шукати людей під ними фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Також постраждали 34-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець. Наразі вони госпіталізовані.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що близько 14:00 відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Внаслідок удару горить магазин та аптека.

Раніше президент Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

Триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed.